Rally della Marca a Sossella-Falzone su Ford Fiesta WRC

CIWRC - Manuel Sossella vince il Rally della Marca 2018. Albertini sempre leader : ... anche al Rally della Marca si conferma leader Corrado Peloso sulla Swift R1B, che la ha meglio su Stefano Martinelli sulla Boosterjet RSTB 1.0 e Roberto Pellé, terzo su Suzuki Swift Sport R1. Rally ...

Campionato Italiano WRC : Rally della Marca - Parolaro-Manfredi in cerca di riscatto : La Suzuki Rally Cup arriva al terzo step della sua corsa alla conquista del Campionato Italiano WRC Si terrà questo fine settimana il terzo appuntamento del Campionato Italiano WRC, valido anche per la Suzuki Rally Cup. L’evento organizzato dalla Motor Group avrà come quartier generale Valdobbiadene. La gara vera e propria ,si aprirà venerdì sera, 22 Giugno, con l’ormai classica prova spettacolo allo ZADRARING e continuerà nella giornata di ...

Torna a luglio Milano Rally Show - corse nel cuore della città : Alla presentazione del programma di massima della manifestazione, avvenuta questa mattina in comune, sono intervenuti tra gli altri l'ex campione del mondo Rally Micky Biasion, il sindaco Giuseppe ...

Rally - il grande debutto della miniera di Olmedo : Un motivo di interesse in più, sia dal punto di vista economico e occupazionale che da quello sociale e culturale, dato che quel luogo racconta al mondo un'altra peculiarità dell'isola. «Con Igea ...

WRC2 - Andolfi : 'Siamo a buon punto con il set up della vettura per il Rally Italia Sardegna' [INTERVISTA] : ... non sono stato l'unico ad aver bucato più di una gomma: un po' e stato il percorso, un po' è anche la fortuna che in questo sport ci vuole sempre. Allo shakedown di stamattina ti sei classificato al ...

Himera Rally : rivive il mito della Targa Florio : Il 7 e l’8 luglio il 1° Himera Rally: rivive il mito sulle strade della Targa Florio. Il rombo dei motori torna nelle strade delle Madonie.

Rally del Salento – Iscrizioni in chiusura per la 51ª edizione della competizione : Iscrizioni in chiusura per il 51° Rally del Salento: cresce l’attesa per la prestigiosa competizione salentina che quest’anno offre un tris di opzioni Prosegue l’avvicinamento all’edizione numero 51 del Rally del Salento, secondo atto del Campionato Italiano Wrc in programma in provincia di Lecce il 1 e 2 giugno. Il lavoro dello staff organizzativo che fa capo all’Automobile Club di Lecce prosegue senza sosta. E mentre l’elenco dei ...

Rally Portogallo - Mondiale 2018 : Thierry Neuville si impone in terra lusitana e conquista la vetta della classifica : Semplicemente strepitoso il belga Thierry Neuville, sulla sua Hyundai, nel sesto appuntamento del Mondiale 2018 Rally in Portogallo. Il pilota della i20 ha confermato quanto già era emerso nelle precedenti giornate, ponendo il proprio sigillo nell’ultima e conquistando la vetta della graduatoria iridata, con un vantaggio di 19 punti su Sebastien Ogier (Ford – ritiro). Alle spalle della Hyundai troviamo la coppia di Ford composta dal ...

Abarth 124 Rally : nel prossimo weekend le auto della casa dello Scorpione saranno impegnate in Francia e Repubblica Ceca : Continua senza sosta la stagione rallistica e di pista per l’Abarth 124 rally: in questo fine settimana i piloti saranno impegnati in Francia e Repubblica Ceca Non si ferma l’intensa stagione dell’Abarth 124 rally Selenia International Challenge che questo fine settimana vede impegnati due equipaggi privati in altrettante gare in Francia e Repubblica Ceca. Contemporaneamente in Germania, sul circuito del Lausitzring, è in ...

Rally - il gran ritorno della Toyota : ingaggiato Latvala : Rally, il gran ritorno della Toyota: ingaggiato Latvala Rally, il gran ritorno della Toyota: ingaggiato Latvala Continua a leggere

Rally della Vadinievole - auto vola in un burrone / Video - due feriti e la macchina finisce in un torrente : Rally della Vadinievole, auto vola in un burrone: Video, due feriti e una macchina finisce in un torrente. Brutte immagini arrivano dalla competizione con grandissima preoccupazione.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 21:11:00 GMT)

Rally Targa Florio - si accendono i motori della 102esima edizione : Si accendono i motori della 102esima edizione del Rally Targa Florio. Fino al 5 maggio in Sicilia si corre la gara automobilistica più antica del mondo, la 'Cursa'. Questa sarà il terzo round del Campionato Italiano Rally , Cir, , Campionato Italiano due