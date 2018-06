Raikkonen-Leclerc | chi correrà con la Ferrari 2019?

F1 - Mondiale 2018 : Kimi Raikkonen all’ultimo anno in Ferrari? Il prescelto è Charles Leclerc ma… : La voci si fanno insistenti: Kimi Raikkonen a fine stagione lascerà il mondo delle corse. E’ questo quanto emerge dal paddock di Le Castellet (Francia), nel weekend dell’ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il pilota della Ferrari, reduce da un negativo GP in Canada, a Montreal, è ancora una volta al centro dell’attenzione relativamente al mercato. Il suo contratto in scadenza con la Rossa alimenta tante ...

