huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Quella copertina che cristallizza il dramma delle separazioni al confine col Messico - salorel : RT @HuffPostItalia: Quella copertina che cristallizza il dramma delle separazioni al confine col Messico - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Quella copertina che cristallizza il dramma delle separazioni al confine col Messico - HuffPostItalia : Quella copertina che cristallizza il dramma delle separazioni al confine col Messico -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Una bambina sola e disperata che piange di fronte a un gigantesco Trump che la guarda dall'alto sprezzante è diventata il simbolo deldella separazione dei migranti dai loro figli alcon il. L'immagine impressa sullasu sfondo rosso del Time, con il titolo "Benvenuti in America", ha fatto il giro del mondondo unapagine più vergognose della storia americana.Nonostante il Presidente degli Stati Uniti, a seguito di polemiche nazionali e internazionali per quei filmati di bambini anche piccolissimi chiusi ingabbie, abbia tentato di porre rimedio all'infausta decisione firmando un ordine esecutivo per sospendere le, in 2300 ancora non hanno potuto rivedere la mamma o il papà perché il provvedimento che impedirà ad altri bambini di patire la sofferenza di essere strappati alle loro ...