Pugno duro sugli assenteisti | Prenderemo le impronte

Giovane pestato alla stazione Circum di Pompei : Pugno duro contro il branco : Pompei. Insieme a due complici minorenni, accerchiarono e pestarono selvaggiamente un 22enne di Ercolano: condannato. Sei anni e otto mesi di reclusione è la pena inflitta a Luciano Formisano, 33enne ...

USA - BIMBI MIGRANTI CHIUSI IN GABBIA/ Video - Pugno duro Trump in Messico : l'accusa del deputato Peter Welch : BIMBI CHIUSI in GABBIA al confine Messico-Usa: pugno duro Trump su immigrazione. Video, pianto disperato dei bambini separati dai genitori, "non voglio che deportino papà"(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 15:28:00 GMT)

Controlli e respingimenti : Pugno duro della Germania contro i migranti : In attesa dell'incontro con Giuseppe Conte, a Berlino si prepara la linea dura contro l'emergenza immigrazione.Dopo anni di politica a favore dell'accoglienza dei profughi, Angela Merkel è costretta a cedere alle pressioni del ministro dell'Interno (esponente bavarese della Csu) Horst Seehofer e a cambiare linea. Il ministro dell'Interno - che da giorni promette il pugno di ferro contro i migranti - ha lanciato un ultimatum alla Cancelliera. ...

USA - 2000 BAMBINI SEPARATI DAI GENITORI AL CONFINE COL MESSICO/ Trump - Pugno duro su migranti : ma il Gop... : Usa, 2000 BAMBINI SEPARATI da GENITORI al CONFINE con MESSICO: ultime notizie, tolleranza zero dell'amministrazione di Donald Trump sull'immigrazione clandestina(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 12:52:00 GMT)

Ventimiglia - qui la Francia mostra il suo Pugno duro : Qui da quattro anni non passa alcuno straniero. Alla centro gestito Croce Rossa italiana gli arrivi sono continui e in pochi giorni il numero è raddoppiato -

Doping - Pugno duro del Tas : 10 mesi di stop alla Errani : Doping, pugno duro del Tas: 10 mesi di stop alla Errani Il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna rivede il caso della tennista trovata positiva al 'letrozolo' lo scorso agosto e per questo sospesa 2 mesi. La squalifica va ora dall'8 giugno all'8 febbraio 2019. "Sono nauseata" commenta la ...

Pugno duro del Tas : 10 mesi di squalifica a Sara Errani : TORINO - Dieci mesi di squalifica: il Tas rivede in maniera molto dura il caso doping di Sara Errani, la tennista azzurra trovata positiva al 'letrozolo' lo scorso agosto e per questo sospesa due mesi ...

Migranti - Pugno duro di Salvini : "La nave Aquarius non può sbarcare in Italia"| La replica di Malta : "Non spetta a noi" : Il ministro dell'Interno ha scritto una lettera a Malta indicando il porto della Valletta come quello più sicuro per far approdare l'imbarcazione con 629 Migranti a bordo: "Non possono sempre dire no a qualsiasi richiesta d'intervento", ha detto il ministro

