Prova costume? Gli italiani ci danno letteralmente un taglio…

Estate 2018 : il 57% degli italiani alla ricerca di tecniche per superare la Prova costume opta per interventi chirurgici : L’avvicinarsi delle tante agognate vacanze è sinonimo per molti italiani di ”prova costume”, il momento della verità in cui ognuno fa i conti con gli aspetti fisici che ama e quelli che a fatica accetta, nel tentativo continuo di migliorarli o addirittura modificarli. Ma quanti italiani sono disposti a ricorrere a vere operazioni pur di vedersi più belli e quali sono gli interventi e i trattamenti più ambiti? Per scoprirlo MioDottore – ...

Libri : alla Prova costume mangiando di tutto - i consigli di Sorrentino : Milano, 23 giu. (AdnKronos) – Arrivare alla prova costume mangiando di tutto. Per Nicola Sorrentino, il dietologo delle star, non è necessario torturarsi con privazioni e fantasiose combinazioni di cibi per ritrovare la forma fisica e soprattutto la salute. Analizzando i diversi alimenti, spiegando il funzionamento del corpo umano e tutti i pregi e i difetti delle più famose diete, Sorrentino offre al lettore nei nuovo libro ‘Tutta ...

Prova costume? Autostima a rischio per 1 italiano su 3 : i consigli dell’esperta : Il momento di mettere mano a teli mare e crema solare è in arrivo, ma l’ormai celebre Prova costume rischia di ‘pesare’ sull’umore: ben un italiano su 4 (25%) dichiara di non sentirsi fisicamente ancora pronto e che le imperfezioni svelate dallo specchio arrivano a minare l’Autostima (33%). E’ quella che gli esperti hanno definito ‘bikini blues’, ovvero Provare sentimenti negativi nel vedersi ...

Emma Marrone : Prova costume superata alla grande : Emma Marrone supera alla grande la prova costume, sfoggiando un bikini mozzafiato su Instagram. La cantante si prepara ad affrontare la stagione estiva con una forma fisica ritrovata, lasciandosi alle spalle le polemiche degli anni scorsi, quando era stata criticata (ingiustamente) per il suo aumento di peso. In quell’occasione Emma Marrone aveva risposto a tono agli haters, dimostrandosi ancora una volta paladina del body positive. ...

VIDEO-Consigli last minute per tornare in forma in vista della Prova costume : 'Ego" , invece, è la prima apparecchiatura che unisce il valore tradizionale del massaggio manuale con i benefici delle più moderne tecnologie al mondo per un trattamento viso e corpo non invasivo. ...

Emma Marrone si gode il relax in spiaggia : Prova costume superata : Dopo un anno pieno di soddisfazioni, dietro alle quali c’è stato tanto lavoro, Emma Marrone lascia studio di registrazione, palcoscenici in giro per l’Italia...

Obiettivo "Prova costume" : i 9 errori da non commettere quando si inizia la dieta : L’estate è alle porte ed è tempo della tanto temuta “prova costume”. Per arrivare in forma sulle spiagge molti ricorrono a diete lampo improvvisate o trovate su Internet. Ma attenzione! Queste...

Prova costume - come dimagrire mangiando carboidrati : Mancano poche settimane all’arrivo dell’estate e cresce la voglia di rimettersi in forma per prepararsi al meglio alla bella stagione. In questo periodo però ben un italiano su quattro non si sente ancora pronto per la Prova costume. Una donna su due si vede poco soda, mentre un uomo su tre ritiene di essere in sovrappeso. Lo rivela uno studio condotto da In a Bottle con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su un campione di circa 3 mila ...

Dieta proteica per la Prova costume : attiva metabolismo : La Dieta proteica in vista della prova costume può far dimagrire riducendo la massa grassa. E' semplice ma molto restrittiva.Ecco cosa si mangia.

Obiettivo “Prova costume” (anche per i ritardatari) : i 7 consigli di Jill Cooper : Massimo risultato nel minor tempo possibile. E' questa l'ambizione dei ritardatari della "prova costume", ovvero coloro che, con l'approssimarsi dell'estate, desiderano raggiungere una buona forma...

Estate - la Prova costume mette a rischio l’autostima di un italiano su tre : La bella stagione è in arrivo ma ben un italiano su 4 (25%) dichiara di non sentirsi fisicamente ancora pronto e che le imperfezioni che si scorgono davanti allo specchio arrivano anche minare l’autostima (33%). E’ quella che gli esperti hanno definito “bikini blues”, ovvero provare sentimenti negativi nel vedersi imperfetti quando ci si scopre, allo specchio o in pubblico. Insieme al giudizio negativo possono sorgere anche apprensione (23%) ...

Giro(vita) della penisola : gli italiani falliscono la Prova costume - ecco le regioni "più grasse" : Nonostante la corsa last minute a diete e all'attività fisica per recuperare la forma perduta, quasi la metà degli italiani (45,9 %) fallisce la prova costume per sovrappeso o addirittura...

Coldiretti : Prova costume fallita per metà degli italiani : Fallisce la prova costume per sovrappeso o addirittura obesità per quasi la metà degli italiani (45,9 %), nonostante la corsa last minute a diete e all’attività fisica per recuperare la forma perduta: il dato emerge da una analisi della Coldiretti in occasione del weekend del 2 giugno che con il caldo ha spinto gli italiani a scoprirsi in spiaggia al mare, al lago o lungo i fiumi. “Il problema di una forma non proprio longilinea riguarda ...

