Pronto per attentato | arrestato a Napoli

Torino - emergenza caldo : Pronto il piano per aiutare gli anziani : Pronti i servizi organizzati dal Comune di Torino nei mesi estivi per aiutare le persone anziane fragili che, per le condizioni climatiche e non di rado anche a causa di problemi di salute e di solitudine, proprio in questo periodo dell’anno soffrono i maggiori disagi. Dal 1° luglio scatta il ‘piano operativo per l’emergenza caldo 2018‘ varato da Palazzo Civico che, integrando le attività sanitarie dell’Asl Città di Torino e dei ...

Torino. Pronto il piano per fronteggiare l’emergenza caldo : Sta per mettersi in moto la macchina dei servizi organizzati nei mesi estivi per aiutare le persone anziane fragili che,

Napoli - arrestato per terrorismo : "Era Pronto a compiere un attentato" : Era "pronto a colpire" secondo gli inquirenti. Un cittadino gambiano di 34 anni è stato arrestato in provincia di Napoli nell'ambito di un'operazione antiterrorismo di Carabinieri e Polizia di Stato. Dalle...

Golf – Tutto Pronto per il Memorial Giorgio Bordoni Presented by Aon a la Pinetina GC : La Pro Am anticiperà domani, 26 giugno, la gara in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private e alla quale prenderanno parte 138 concorrenti provenienti da 15 nazioni Il percorso de La Pinetina Golf Club ospita per il quinto anno consecutivo il Memorial Giorgio Bordoni Presented by Aon (27-29 giugno), torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private che sarà anticipato domani, ...

Terrorismo - arrestato cittadino gambiano : “Addestrato nei campi della Libia per uccidere. Pronto a colpire” : Era stato addestrato nei campi della Libia per colpire. Per portare a termine azioni terroristiche, usare armi da fuoco, esplosivi, coltelli, e uccidere con gli automezzi. Si chiama il gambiano arrestato nei giorni scorsi dalla sezione antiTerrorismo della Procura di Napoli. Indagini della Digos e dei Ros coordinate dal pm Gianfranco Scarfò, il decreto di fermo è statao convalidato dal gip. Sillah Osman, 34 anni, bloccato nei giorni scorsi, era ...

Volley – Kinderiadi-Trofeo delle Regioni : tutto Pronto per la 35ª edizione : Kinderiadi – Trofeo delle Regioni: lunedì a Pescara il via ufficiale della 35a edizione È tutto pronto per il via alle Kinderiadi – Trofeo delle Regioni. Lunedì la cerimonia di apertura della manifestazione segnerà l’inizio ufficiale della trentacinquesima edizione del grande evento di pallavolo giovanile, che per la prima volta sbarca in Abruzzo. L’appuntamento è alle 18 circa, quando le rappresentative si ritroveranno nella zona ...

Kluivert : “Ajax nel cuore e Pronto per nuova sfida e prossimo amore” : ”Un pezzo di me resta all’Ajax ed io porto un pezzo di Ajax con me. Sarò per sempre un figlio di questo club. Vorrei ringraziare la mia famiglia, i tifosi, i compagni di squadra, chi mi ha formato e tutti quelli dell’Ajax che mi hanno aiutato a diventare quello che sono oggi. Ma ora sono pronto per la prossima sfida e un prossimo amore”. Così, su Instagram, il neo acquisto della Roma Justin ...

Baseball - Serie A1 2018 : Pronto riscatto per i Pirati Rimini : Come cambia lo scenario in sole 24 ore. E così i Pirati, timidi e inconcludenti venerdì sera a Parma, fanno la voce grossa in garadue conclusa da regolamento al settimo inning (11-0), ma di fatto conclusa già dopo tre riprese. La truppa di Poma deve avere staccato la spina scendendo in Romagna, solo così si può spiegare una prova da zero battute valide in sette attacchi. Va dato comunque merito al monte riminese per questa no-nit combinata, con ...

A Sampeyre tutto Pronto per la "Festa delle bolle" in ricordo di Gabriella Munaro : In particolare nel tardo pomeriggio e la sera sul palco sono previsti spettacoli live e sketch comici con i talenti emergenti della provincia, presentati da Andrea Caponnetto. tutto il giorno giochi ...

James Taylor Pronto per Pompei : 'Joni - l'abbraccio di una vita' : A Sanremo si sentiva un po' spaesato, ora, compiuti i fatidici 70 anni, non vede l'ora di tornare in Italia: 'Dal vivo, per la prima volta con la mia band al completo, nella terra che ci ha regalato l'...

Solftball - tutto Pronto per la XIV edizione del Campionato Europeo maschile : Il programma della prima giornata della quattordicesima edizione del Campionato Europeo di softball maschile tutto pronto per la quattordicesima edizione del Campionato Europeo di Softball maschile che si svolgerà in Repubblica Ceca tra il 25 e il 30 giugno principalmente nella città di Havlíckuv Brod (Hippos Arena), sede della maggior parte delle partite in programma, e Kostelec nad Orlicí. Per la cittadina situata sulle rive del fiume Sázava ...

Matthew Lee/ Chi è? Il prossimo 5 luglio Pronto per l'ultima data di Pianofortissimo (Cavalli di Battaglia) : Matthew Lee, il prossimo 5 luglio tornerà sul palco per l'ultima data di Pianofortissimo. La kermesse poi chiuderà i battenti per la fine della stagione. (Cavalli di Battaglia)(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 07:26:00 GMT)

Calcio a 5 - Pronto riscatto per la nazionale italiana femminile : Ucraina sconfitta 3-0 in amichevole : riscatto immediato per la nazionale italiana femminile di Calcio a 5. Dopo la sonora sconfitta per 0-3 contro l’Ucraina, le azzurre si impongono con identico risultato al Palazzetto dello Sport di Fondi, prendendosi una bella rivincita nel secondo test amichevole, preludio alle imminenti qualificazioni agli Europei. A fare la differenza è la strepitosa Arianna Pomposelli, che mette a referto tutte e tre le reti con cui l’Italia ha ...