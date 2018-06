Pronostico FC Inter Turku vs Honka Espoo | Veikkausliiga 26-6-2018 e Analisi

Pronostico Corea del Sud vs Senegal - Amichevole Internazionale 11-6-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale, Analisi e Pronostico di Corea del Sud-Senegal, Lunedì 11 Giugno 2018. Son Heung-min guiderà ancora l’attacco sud Coreano. Corea del Sud–Senegal, lunedì 11 giugno. Ultimo match prima della partenza per la Russia tra due Nazionali che rappresentano al meglio l’Asian Football Confederation e la Confédération Africaine de Football. Come arrivano Corea del Sud e Senegal? La Corea del Sud non vive un ...

Pronostico Belgio vs Costa Rica - Amichevole Internazionale 11-6-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale, Analisi e Pronostico di Belgio-Costa Rica, Lunedì 11 Giugno 2018. Lukaku segnerà ancora una volta? Belgio–Costa Rica, lunedì 11 giugno. E’ un test importante per entrambe in vista del Mondiale russo che avrà inizio giovedì 14 giugno con la sfida tra Russia e Arabia Saudita. Come arrivano Belgio e Costa Rica? I padroni di casa sono reduci dalla vittoria per 3-0 con l’Egitto e non perdono in ...

Pronostico Santos vs International - Brasileiro Serie A 11-6-2018 e Analisi : Brasileiro Serie A, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Santos-International, Lunedì 11 Giugno 2018. Ventura ripropone la coppia d’attacco Rodrygo-Gabi Gol. Santos–International, lunedì 11 giugno. I padroni di casa del Santos, dopo quattro sconfitte e un pari, ospitano l’International all’Estadio Urbano Caldeira di Sao Paulo. Come arrivano Santos e International? La formazione di Jair Ventura ha pareggiato per 1-1 ...

Pronostico Cina Taipei vs Kenya - Intercontinental Cup 8-6-2018 e Analisi : Intercontinental Cup, Analisi e Pronostico di Cina Taipei-Kenya, venerdì 8 giugno 2018. Gara da dentro o fuori per Migne senza tanti elementi chiave. Cina Taipei–Kenya, venerdì 8 giugno. Il Kenya, dopo la sconfitta subita all’esordio dai padroni di casa dell’India, deve battere Taipei se vorrà accedere alla finale della Intercontinental Cup 2018. Il Taipei, invece, nel primo match è stato sconfitto per 0-1 dalla Nuova ...

Pronostico Uruguay vs Uzbekistan - Amichevole Internazionale 8-6-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale, Analisi e Pronostico di Uruguay-Uzbekistan, Venerdì 8 Giugno 2018. Per la Celeste è l’ultimo test prima della partenza per la Russia. Uruguay–Uzbekistan, venerdì 8 giugno. Per la Celeste guidata da Óscar Tabárez si tratta dell’ultimo test prima della partenza per la Russia, dove tra una settimana affronterà l’Egitto. Come arrivano Uruguay e Uzbekistan al Centenario? Il selezionatore ...

Pronostico Lussemburgo vs Georgia - Amichevole Internazionale 5-6-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale, Analisi e Pronostico di Lussemburgo-Georgia, Martedì 5 Giugno 2018. Per Mutsch e compagni si respira aria di vittoria? Lussemburgo–Georgia, martedì 5 giugno. Amichevole Internazionale tra due delle nazionali più deboli a livello europeo. Come arrivano Lussemburgo e Georgia? I padroni di casa del Lussemburgo, 83esimi nel ranking FIFA, dovranno cimentarsi in un’altra prova convincente di fronte al ...

Pronostico Romania vs Finlandia - Amichevole Internazionale 5-6-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale, Analisi e Pronostico di Romania-Finlandia, Martedì 5 Giugno 2018. Contra punta ancora su Stanciu. Romania–Finlandia, martedì 5 giugno. Dopo un girone di qualificazione mondiale deludente si sfidano in Amichevole allo Stadionul Ilie Oana due nazionali che non prenderanno parte a Russia 2018. Come arrivano Romania e Finlandia? I Tricolorii sono reduci dalla vittoria per 3-1 contro il Cile, la terza ...

Pronostico Kazakistan vs Azerbaijan - Amichevole Internazionale 5-6-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale, Analisi e Pronostico di Kazakistan-Azerbaijan, Martedì 5 Giugno 2018. Sfida in preparazione della UEFA Nations League. Kazakistan–Azerbaijan, martedì 5 giugno. All’Astana Arena i padroni di casa del Kazakhstan ospitano l’Azerbaigian. Si tratta di due nazionali che sino ad ora non hanno ottenuto grandi successi a livello Internazionale e si preparano al nuovo torneo della UEFA Nations ...

Pronostico Armenia vs Moldavia - Amichevole Internazionale 4-6-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale, Analisi e Pronostico di Armenia-Moldavia, Lunedì 4 Giugno 2018. Armeni senza Mkhitaryan, c’è Ionita nel centrocampo moldavo. Armenia–Moldavia, lunedì 4 giugno. Si sfidano a Kematen due paesi confinanti in una sfida Amichevole. Entrambe non prenderanno parte alla prossima edizione della Coppa del Mondo in Russia e solitamente sono due nazionali abbastanza deboli nei gironi di qualificazione. Come ...

Pronostico Serbia vs Cile - Amichevole Internazionale 4-6-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale, Analisi e Pronostico di Serbia-Cile, Lunedì 4 Giugno 2018. Matic e Milinkovic-Savic dal 1′. Rueda senza Sanchez e Vidal. Serbia–Cile, lunedì 4 giugno. A dieci giorni dall’inaugurazione della Coppa del Mondo in Russia si affrontano due nazionali di cui solo una, la Serbia, sarà presente. Come arriva la Serbia del ct Mladen Krstajic? La Serbia parteciperà ai mondiali dopo aver vinto il girone di ...

Pronostico Marocco vs Slovacchia - Amichevole Internazionale 4-6-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale, Analisi e Pronostico di Marocco-Slovacchia, Lunedì 4 Giugno 2018. Renard punta nuovamente sulla fase difensiva. Marocco–Slovacchia, lunedì 4 giugno. Una delle Nazionali africane più promettenti al Mondiale 2018 è sicuramente il Marocco, nonostante sia stato inserito in un gruppo difficile dove ci saranno anche Spagna, Portogallo e Iran. Ad affrontarli, a Ginevra, ci sarà la Slovacchia, una nazionale che non ...

Pronostico India vs Kenya - Intercontinental Cup 4-6-2018 e Analisi : Intercontinental Cup, 9^ giornata, Analisi e Pronostico di India-Kenya, Lunedì 4 Giugno 2018. Sunil Chhetri dal 1′, Paul Put dovrà rinunciare a molti elementi. India–Kenya, lunedì 4 giugno. Match inaugurale della prima edizione della International Cup, torneo organizzato dalla All India Football Federation (AIFF) e che si terrà presso la Football Arena di Mumbai sino al 10 giugno. Vi parteciperanno quattro Nazionali: i padroni ...

Pronostico Albania vs Ucraina - Amichevole Internazionale 3-6-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale, Analisi e Pronostico di Albania-Ucraina, Domenica 3 Giugno 2018. Per Panucci non ci sono più scuse. Albania–Ucraina, domenica 3 giugno. Torna in campo l’Albania di Christian Panucci contro l’Ucraina, dopo la sconfitta, la seconda consecutiva, per 0-3 subita dal Kosovo e in marzo dalla Norvegia per 0-1. L’Albania di Panucci è già in vacanza? Panucci non riesce a trovare le giuste geometrie ...

Pronostico Arabia Saudita vs Perù - Amichevole Internazionale 3-6-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale, Analisi e Pronostico di Arabia Saudita-Perù, Domenica 3 Giugno 2018. Abdullah Al-Khaibari e Mohamed Kanno dal 1′. C’è anche Guerrero! Arabia Saudita–Perù, domenica 3 giugno. Il Perù si augura di mantenere la propria imbattibilità che dura da quattro incontri affrontando l’Arabia Saudita, in Svizzera, nell’ultimo test prima dei Mondiali. Come arriva l’Arabia Saudita di Juan ...