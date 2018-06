Pronostico Danimarca-Francia | 26-06-2018 e Analisi

Pronostico Danimarca-Australia Mondiale 21-06-2018 : Al via la seconda giornata del gruppo C, raggruppamento in cui militano Francia, Perù, Danimarca e Australia. E saranno proprio queste due formazioni a scendere in campo giovedì 21 giugno alle ore 14:00 e a sfidarsi per il ricco piatto del secondo posto nel girone, ovvero per l’accesso agli ottavi di finale. Come arrivano Danimarca e Australia? I danesi sono reduci da un’importante vittoria nella prima giornata contro il ...