Processo al Pd Calenda | Irrilevanti | cambiamo tutto

(Di lunedì 25 giugno 2018) Nel Pd c'è poca voglia di commentare l'esito dei ballottaggi alle amministrative. I numeri freddi sulle province dicono che il centrodestra vince le elezioni conquistando 11 sindaci (alle precedenti elezioni ne aveva 3), i 5 Stelle si affermano solo ad Avellino, mentre il centrosinistra tracolla prevalendo in solo 5 Comuni (ne aveva 17). Ma oltre i numeri c'è il peso dei risultati, con il Pd che esce con le ossa rotte in città che ha sempre governato, in Toscana (Pisa, Siena, Massa), a Ivrea e Imola.Nel silenzio generale delle prime ore della mattina, il primo a muoversi è Carlo, che torna a lanciare la sua proposta di "fronte repubblicano" per rilanciare il centrosinistra. L'invito dell'ex ministro è quello di "ripensare", allargare e andare oltre il Pd.Navigazione a vista sta portando il centro sinistra all'irrilevanza proprio quando ...