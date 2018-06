Processo al Pd Calenda | Irrilevanti | cambiamo tutto Martina | Partito

huffingtonpost

: Processo al Pd. Calenda: 'Irrilevanti, cambiamo tutto' - HuffPostItalia : Processo al Pd. Calenda: 'Irrilevanti, cambiamo tutto' - FabioCMGrosso : RT @HuffPostItalia: Processo al Pd. Calenda: 'Irrilevanti, cambiamo tutto' - MarkSpinner5 : RT @51fini: Processo al Pd. Calenda: 'Irrilevanti, cambiamo tutto' .... ?@CarloCalenda? -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Nel Pd c'è poca voglia di commentare l'esito dei ballottaggi alle amministrative. I numeri freddi sulle province dicono che il centrodestra vince le elezioni conquistando 11 sindaci (alle precedenti elezioni ne aveva 3), i 5 Stelle si affermano solo ad Avellino, mentre il centrosinistra tracolla prevalendo in solo 5 Comuni (ne aveva 17). Ma oltre i numeri c'è il peso dei risultati, con il Pd che esce con le ossa rotte in città che ha sempre governato, in Toscana (Pisa, Siena, Massa), a Ivrea e Imola.Per Ettore Rosato, intervistato dalla Stampa, "M5S e centrodestra hanno fatto blocco contro di noi" in Toscana e Umbria, mentre "belle vittorie" sono arrivate a Brindisi, Ancona, Siracusa, Teramo e nel III Municipio di Roma. "Il dato politico mi sembra che M5S e centrodestra quando possono diventano una cosa sola contro il Pd".La prima voce critica a risuonare è ...