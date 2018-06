Problemi per la rete TIM | disservizi in alcune zone d’Italia

Recesso da Iliad Italia : modalità veloce online - per alcuni troppi Problemi? : Se siete insoddisfatti di Iliad Italia, potrete adesso richiedere il Recesso dal contratto in modo facile e veloce, seguendo una procedura online che vi porterà via solo pochi minuti. Come potete immaginare, si tratta di accedere al sito ufficiale del quarto operatore nazionale, e poi cliccare sulla voce 'La mia offerta', optando poi per il Recesso, e scegliendo contestualmente la modalità di rimborso desiderata (sono fondamentalmente due: ...

Diversi Problemi per OnePlus 6 con OxygenOS 5.1.8 : situazione il 25 giugno : Una settimana di vita per OxygenOS 5.1.8, il nuovo aggiornamento per OnePlus 6 che in teoria avrebbe dovuto mettere la parola fine ai problemi riscontrati con la precedente patch come vi ho riportato di recente su questo magazine, ma a quanto pare non sono giunti gli effetti sperati per il pubblico. In queste ore, infatti, si susseguono le segnalazioni da parte del pubblico che ha riscontrato più di un problema una volta portato a termine il ...

Tennis - Berdych salta Wimbledon per Problemi alla schiena : 'E' con grande dispiacere che sono costretto a ritirarmi da Wimbledon - ha scritto su Twitter il Tennista ceco, numero 19 al mondo - Soffro di dolori alla schiena da mesi, la situazione non è ...

Quali Problemi da risolvere per Huawei P10 Lite con il prossimo aggiornamento : non solo Oreo : C'è grandissima attesa in questi giorni attorno al cosiddetto Huawei P10 Lite. Si tratta di uno degli smartphone più chiacchierati del momento, se non altro perché il produttore asiatico è chiamato a rendere disponibile l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo ed EMUI 8.0 nel più breve tempo possibile. A maggior ragione dopo aver concluso la fase beta, il che porta tutti a pensare che la prossima patch per il popolare device 2017 sia ...

ILIAD - Problemi chiamate in entrata e in uscita con diversi operatori fissi : ILIAD, problemi con le chiamate operatori fissi ILIAD, problemi chiamate in entrata e in uscita con diversi operatori fissi Continua con diverse difficoltà il rodaggio tecnico di ILIAD sul mercato ...

Sinistra Italiana : Il Ministro Salvini gioca al rilancio per distogliere attenzione da Problemi veri : Gli alleati di governo, i Cinque Stelle, incassano come nulla fosse; resta da capire se per condivisione politica, voglia di potere o totale inadeguatezza al ruolo di governo. Il silenzio del ...

Iliad/ App non ufficiali - chiamate - e la concorrenza di ho : quanti Problemi per il nuovo operatore mobile : Iliad, app non ufficiali, chiamate, e la concorrenza di ho: quanti problemi per il nuovo operatore mobile francese. Tanti grattacapi in questi giorni per il gestore di telefonia. Nonostante la sua offerta shock da 5.99 euro al mese per 30 Gb di traffico dati, la compagnia telefonica sta passando un periodaccio, a causa di alcuni problemi sorti in queste settimane. Cominciamo ad esempio dal fresco lancio sul mercato di ho, una sorta di ...

Dakar 2019 : solo il Perù potrebbe ospitare il rally raid e il Paese sudamericano lamenta Problemi economici : Continua il braccio di ferro tra Francia e Perù per l’organizzazione dell’edizione 2019 della Dakar. Il Paese sudamericano, rimasto l’unico disposto ad ospitare la competizione internazionale ASO, società francese organizzatrice del rally raid, ha fatto presente come le cifre richieste siano eccessive. Una settimana fa il governo peruviano si era pronunciato in questa maniera: “Ci dobbiamo pensare perché il nostro Paese ...

ILIAD - Problemi nelle chiamate in uscita e in entrata con diversi operatori fissi : ILIAD, problemi con le chiamate operatori fissi ILIAD, problemi nelle chiamate in uscita e in entrata con alcuni operatori fissi Continua con qualche difficoltà il rodaggio di ILIAD sul mercato della ...

Il Segreto anticipazioni : FRANCISCA ha Problemi con gli operai : Le prossime settimane de Il Segreto saranno all’insegno dell’alta tensione a causa di un piano orchestrato dalla terribile FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas), la quale – pur di creare un problema a Julieta Uriarte (Claudia Galan) – ordinerà a Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) di far crollare una casa di accoglienza appena costruita dalla nostra protagonista… Che cosa succederà? Stando a quanto segnalato dalle ...

Individua potenziali Problemi del tuo Hard Disk prima di perdere tutti i dati : Individua potenziali problemi del tuo Hard Disk prima di perdere tutti i dati Individua problemi dell’Hard Drive prima che Incombi la Catastrofe. Con Hard Disk Sentinel, avrai sempre una visione completa della salute del tuo Hard drive, in modo tale che tu possa Individuare potenziali problemi prima che diventino una catastrofe di dati irrecuperabili. Hard […]

Problemi iOS 11.4 per la fotocamera - schermo nero o tremolante : prima soluzione : Tra i recenti Problemi iOS 11.4 ce n'è uno che purtroppo riguarda la fotocamera. Dopo l'aggiornamento del firmware, non sono poche le segnalazioni di utenti che lamentano, all'accesso della fotocamera appunto, lo schermo totalmente nero o, in un'altra ipotesi, anche tremolante. Cosa sta succedendo e semmai esiste già una soluzione al bug? Come ci riporta il sito CultofMac, per fortuna i Problemi iOS 11.4 alla fotocamera riguarderebbero un ...

Seconda Prova Matematica/ Quesiti-Problemi - commenti e soluzioni : “difficile per universitari” (Maturità 2018) : Matematica, la Seconda Prova di Maturità 2018 per il Liceo Scientifico: problemi e quesiti, i primi commenti e tutte le soluzioni. L'esperto, "difficile anche per gli universitari"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 11:54:00 GMT)

Euro - Borghi : “L’uscita non è nel contratto di governo. Ma sarebbe positiva per la soluzione di tanti Problemi” : “Io sono e resto convinto che per l’Italia il recupero della sovranità monetaria sarebbe positivo per la soluzione di tanti problemi. Ma mi rendo conto che si tratta di un processo difficile e che bisogna avere una maggioranza in Parlamento che oggi non c’è”. Parola del parlamentare leghista Claudio Borghi, fresco di nomina a presidente della commissione Bilancio della Camera, che in un’intervista al Corriere della Sera ...