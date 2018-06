Primissime segnalazioni per il Samsung Galaxy S8 in Europa con aggiornamento di giugno

optimaitalia

(Di lunedì 25 giugno 2018) Finalmente novità di un certo interesse per quanto riguarda il cosiddettoS8, smartphone che ad oltre un anno dalla sua commercializzazione pare essere ancora piuttosto popolare in Italia. Oggi 25, infatti, è stata avviata la distribuzione della patch di, con cui avremo modo di toccare con mano le ultime novità in termini di sicurezza che sono state concepite dal produttore coreano per i propri top di gamma. Proviamo dunque a fare un punto della situazione in merito alle informazioni finora raccolte.L'diha messo piede questa mattina in Germania, con apposito link al download. Nel giro di pochi giorni avremo anche ledi chi lo potrà scaricare via OTA, ma soprattutto quelle provenienti dall'Italia, dove i modelli no brand come sempre dovrebbero godere di una corsia preferenziale. Si tratta del firmware G950FXXU2CRF7, ...