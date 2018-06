Prete colpito da infarto | con l’auto investe i fedeli al funerale

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 giugno 2018) Grave incidente fuori da una chiesa dove si doveva celebrare un: unha accusato un malore, probabilmente un, ed ha perso il controllo dell’auto, finendo per investire alcune persone. Due sono ricoverate in gravi condizioni e numerose altre hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici. “C’è stato uno scontro fra un’automobile e alcuni pedoni sul suolo davanti alla chiesa” ha spiegato in una nota la polizia irlandese, secondo cui sono state ricoverate quattro persone, due delle quali in gravi condizioni, mentre altre 13 persone sono state medicate sul posto dai soccorritori. Ilalla guida dell’auto avrebbe accusato un malore arrivando alla chiesa dell’Immacolata Concezione a Clondalkin, a ovest di Dublino, secondo quanto riportato dai media locali. L'articoloda: con l’autoi ...