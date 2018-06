Possiamo giocare Fallout 76 in Fallout 4

eurogamer

(Di lunedì 25 giugno 2018) Se per caso siete impazienti di mettere le mani sulla nuova avventura targatadi Bethesda, vi farà piacere sapere che ha fatto capolino in rete una mod per4, la quale, riporta DSOgaming, cerca di ricreare proprio76.La mod è stata realizzata dall'utente SKK50 ed è stata denominata SKK476, essa può essere inoltre scaricata gratuitamente su Nexusmods. SKK476 sostanzialmente implementa in gioco alcune delle meccaniche che saranno proprie di76, permettendo a tutti noi di sperimentare il nuovo gameplay del gioco secondo quanto annunciato e intravisto nei vari trailer. La mod disabiliterà inoltre gli NPC per piazzare al loro posto personaggi che agiscono e si muovono come potrebbe fare un giocatore reale, non dimentichiamo infatti che il nuovosarà un'esperienza online.Read more…