Portogallo neutralizzato | il capolavoro dell’Iran dal finale amaro | ma non basta una

(Di lunedì 25 giugno 2018) Cristiano Ronaldo, ilCampione d’Europa impaurito e costretto ad accontentarsi del pareggio: l’Iran firma un’impresa storica al di là del risultato La storia si ricorda solo dei vincitori e mai degli sconfitti. È vero, ma questa volta si potrebbe fare un’eccezione. L’Iran merita una menzione speciale da chi racconterà, un domani, le vicende di Russia 2018. In un girone in cui Spagna eavrebbero dovuto vincere a mani basse, rifilando tre, quattro, cinque gol a chiunque ma che ha visto un’altra squadra ‘dominare’: il piccolo Iran. La formazione medio orientale che, per bocca del suo stesso allenatore, non conosceva nemmeno il modo in cui funzionasse il VAR, ha giocato il suo girone a viso aperto, raccogliendo appena un punto in meno delle blasonate avversarie. Una squadra senza grandi talenti, forse solo ...