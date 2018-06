Portogallo e Spagna si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali nel Gruppo B

Mondiali 2018 - emozioni forti per Portogallo e Spagna : colpi di scena e ribaltoni nei minuti finali [FOTO] : 1/15 AFP/LaPresse ...

RISULTATI MONDIALI 2018/ Classifica gironi A-B : Spagna e Portogallo agli ottavi con brivido! : RISULTATI MONDIALI 2018, gruppi A-B: Spagna prima e Portogallo seconda con grandi emozioni, le Furie Rosse incroceranno la Russia mentre ai lusitani toccherà l'ostico Uruguay(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 21:50:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - si delinea il Tabellone degli Ottavi di Finale : Spagna-Portogallo - incroci pericolosi! : Si delinea il Tabellone degli Ottavi di Finale dei Mondiali di Russia 2018: con la vittoria del Gruppo A, l’Uruguay tornerà in campo Sabato 30 Giugno contro la seconda del gruppo B, mentre la Russia giocherà il 1° luglio contro la vincitrice del gruppo con le due iberiche. Un incrocio molto pericoloso quello di stasera tra Spagna e Portogallo: detto che i portoghesi devono ancora qualificarsi e con l’Iran è un vero e proprio scontro ...

Mondiali - Gruppo B : quote Iran-Portogallo e Spagna-Marocco : rimediati nei playoff per la Coppa del Mondo 1962 , 1-0 e 3-2, . La selezione nordafricana, ultima a zero punti, è giunta alla quarta eliminazione ai gironi in 5 partecipazioni alla Coppa del Mondo. ...

Pronostici Mondiali 2018 : Iran-Portogallo e Spagna-Marocco sfide decisive : E' arrivato il momento dei verdetti nel gruppo B: Iran-Portogallo e Spagna-Marocco sono le partite in programma oggi, lunedì 25 giugno, per i Mondiali Russia 2018 [VIDEO]. I Pronostici sembrano scontati in partite del genere, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Prima di tutto è bene ricordare la classifica di questo gruppo, diversa da quel che si poteva pensare alla vigilia: comandano Portogallo e Spagna con 4 punti e con la stessa ...

Mondiali Russia 2018 - le formazioni : Uruguay-Russia - Ar. Saudita-Egitto - Iran-Portogallo e Spagna-Marocco : URUGUAY-Russia- Primo giorno di verdetti. Oggi in campo per decidere la qualificazione agli ottavi di finale e i primati nei rispettivi gironi. Uruguay e Russia si giocano il primato, nulla da dire la sfida tra Ar.Saudita ed Egitto. Iran-Portogallo, con Iraniani ancora in corsa qualificazione. Spagna-Marocco potenzialmente a senso unico con la compagine marocchina già […] L'articolo Mondiali Russia 2018, le formazioni: Uruguay-Russia, Ar. ...

Tre 1-0 nella giornata calcistica Mondiale di oggi : vincono Uruguay - Spagna e Portogallo : La giornata calcistica di oggi ha visto l’Uruguay qualificarsi matematicamente agli ottavi di finale della Coppa del Mondo insieme alla Russia, qualificatasi invece ieri vincendo per 3-1 contro l’Egitto. I sudamericani hanno sconfitto l’Arabia Saudita con una vittoria di misura per 1-0: decide la stella del Barcellona Luis Suarez. Russia e Uruguay si scontreranno lunedì 25 Giugno alle 16 in una partita che vale il primato nel Girone A, ...

Mondiali Russia 2018 - le formazioni di Portogallo-Marocco - Uruguay-Arabia Saudita e Spagna-Iran : Portogallo-Marocco- Seconda giornata del campionato del Mondo Russia 2018. Oggi in campo Portogallo-Marocco, Uruguay-Arabia Saudita e Spagna-Iran. Portoghesi chiamati alla vittoria dopo l’ottimo pareggio contro la Spagna. Un Cristiano Ronaldo sugli scudi pronto a trascinare i lusitani. Marocco a caccia di punti fondamentali dopo l’inaspettata sconfitta contro l’Iran. Alle 17.00 sarà la volta di Uruguay-Arabia ...

Mondiali Russia - Portogallo-Marocco alle 14 - Iran-Spagna alle 20 : il programma delle partite del 20 giugno : Il mondiale di Russia 2018 continua a confermarsi quello delle sorprese. La vittoria del Giappone sulla Colombia firmata Kagawa e Osako è l'ennesimo passo falso di una big, dopo quelli delle varie Argentina, Brasile e Germania. Ora però, cominciano i match da dentro o fuori. E allora ecco il programma dettagliato delle partite del 20 giugno.Portogallo - Marocco (ore 14) Dopo il pareggio con la Spagna all'esordio strappato ...

Mondiali Russia 2018 le partite di oggi 20 Giugno 2018 : in campo Spagna Portogallo e Uruguay - Ultime Notizie Flash : Mondiali di Russia 2018, si torna in campo oggi 19 Giugno con i gruppi A e B, l'Uruguay sfida l'Arabia Saudita in campo anche Spagna e Portogallo. Tutte le info sulle probabili formazioni e dove ...

Iran-Spagna - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Gli iberici cambiano un solo giocatore rispetto alla sfida contro il Portogallo : Tutto pronto a Kazan per il match di stasera Iran-Spagna previsto per le ore 20. Per tutte e due le nazionali è la seconda uscita ai Mondiali 2018. contro ogni pronostico, il Tim Mellì è solo al comando della classifica del girone B, grazie al successo di misura ottenuto in extremis contro il Marocco. Per la nazionale asiatica la conquista dei tre punti è già un successo, ma ora che bisogna difendere la testa del raggruppamento, gli uomini di ...

#MondialiMediaset - partite già decisive per Portogallo - Spagna ed Uruguay (diretta Italia 1) : #MONDIALI MEDIASET - LE partite DI OGGI MERCOLEDI 20 GIUGNO Portogallo (pts. 1) vs Marocco (pt. 0) in diretta alle ore 14.00 su Italia 1 e Mediaset Extra FIFA World Cup Telecronaca di Fabrizio Ferrero, commento tecnico di Massimo Paganin Uruguay (pts. 3) vs Arabia Saudita (pt. 0) in diretta alle ore 17.00 su Italia 1 e Mediaset Extra FIFA World Cup Telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Giancarlo Camolese Iran (pts. 3) ...

Ascolti TV | Venerdì 15 giugno 2018. In 7 mln per Portogallo-Spagna (33.3%). Flop Balalaika (10.4%) - Ora o Mai Più 20.7% : Ilary Blasi e Nicola Savino Su Rai1 – dalle 21.45 alle 0.12 – la seconda puntata di Ora o Mai Più ha conquistato 3.709.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 – dalle 20 alle 21.52 – la partita Portogallo-Spagna ha raccolto davanti al video 7.027.000 spettatori pari al 33.3% di share (nel dettaglio primo tempo: 6.154.000 – 31.9%; secondo tempo: 7.833.000 – 34.5%; il pre e il post partita: 3.997.000 ...

Mondiali Russia 2018 - Portogallo-Spagna oggi alle ore 20 su Canale 5 : possibili formazioni : E' il primo vero big match dei Mondiali in Russia [VIDEO] quello in programma stasera, alle ore 20, fra Portogallo e Spagna. Una partita ricca di fascino, che arriva in un momento delicato per gli spagnoli, dopo l'esonero di Julen Lopetegui. Adesso a guidare le Furie rosse c'è Fernando Hierro. Lopetegui è stato sollevato dall'incarico - dalla Federcalcio spagnola - dopo aver annunciato il suo imminente passaggio al Real Madrid. I precedenti Tra ...