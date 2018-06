Portogallo e Spagna agli ottavi | ma che sofferenza! Ronaldo spegne la luce | il tiki taka

Classifiche Mondiali 2018 : i risultati delle partite. Uruguay primo nel Gruppo A davanti alla Russia - la Spagna beffa il Portogallo : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Portogallo - sfuma il primato agli ottavi trova l’Uruguay La Spagna incrocia la Russia : Un’autentica Trivela dell’ex interista porta agli ottavi la sofferente squadra di Queiroz, ma che pericolo nel finale. Il Portogallo affronterà l’Uruguay a Sochi il 30 giugno

Spagna-Marocco e Iran-Portogallo : tutte le FOTO di una serata incredibile! : Spagna-Marocco e Iran-Portogallo, due pareggi in questa serata di Mondiali russi, due gare davvero intense terminate tra mille emozioni Spagna-Marocco e Iran-Portogallo sono state le due gare disputate questa sera ai Mondiali di Russia 2018, gare al cardiopalmo. Le due squadre iberiche sono passate al secondo turno, con gli spagnoli primi nel girone, ma che ansia questa sera. Difficoltà per entrambe le squadre uscite dal campo con un pareggio ...

Mondiali 2018 - emozioni forti per Portogallo e Spagna : colpi di scena e ribaltoni nei minuti finali [FOTO] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Mondiali Russia 2018 - si delinea il Tabellone degli Ottavi di Finale : Spagna-Portogallo - incroci pericolosi! : Si delinea il Tabellone degli Ottavi di Finale dei Mondiali di Russia 2018: con la vittoria del Gruppo A, l’Uruguay tornerà in campo Sabato 30 Giugno contro la seconda del gruppo B, mentre la Russia giocherà il 1° luglio contro la vincitrice del gruppo con le due iberiche. Un incrocio molto pericoloso quello di stasera tra Spagna e Portogallo: detto che i portoghesi devono ancora qualificarsi e con l’Iran è un vero e proprio scontro ...

Mondiali - Gruppo B : quote Iran-Portogallo e Spagna-Marocco : rimediati nei playoff per la Coppa del Mondo 1962 , 1-0 e 3-2, . La selezione nordafricana, ultima a zero punti, è giunta alla quarta eliminazione ai gironi in 5 partecipazioni alla Coppa del Mondo. ...

Pronostici Mondiali 2018 : Iran-Portogallo e Spagna-Marocco sfide decisive : E' arrivato il momento dei verdetti nel gruppo B: Iran-Portogallo e Spagna-Marocco sono le partite in programma oggi, lunedì 25 giugno, per i Mondiali Russia 2018 [VIDEO]. I Pronostici sembrano scontati in partite del genere, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Prima di tutto è bene ricordare la classifica di questo gruppo, diversa da quel che si poteva pensare alla vigilia: comandano Portogallo e Spagna con 4 punti e con la stessa ...

Mondiali Russia 2018 - le formazioni : Uruguay-Russia - Ar. Saudita-Egitto - Iran-Portogallo e Spagna-Marocco : URUGUAY-Russia- Primo giorno di verdetti. Oggi in campo per decidere la qualificazione agli ottavi di finale e i primati nei rispettivi gironi. Uruguay e Russia si giocano il primato, nulla da dire la sfida tra Ar.Saudita ed Egitto. Iran-Portogallo, con Iraniani ancora in corsa qualificazione. Spagna-Marocco potenzialmente a senso unico con la compagine marocchina già […] L'articolo Mondiali Russia 2018, le formazioni: Uruguay-Russia, Ar. ...

Tre 1-0 nella giornata calcistica Mondiale di oggi : vincono Uruguay - Spagna e Portogallo : La giornata calcistica di oggi ha visto l’Uruguay qualificarsi matematicamente agli ottavi di finale della Coppa del Mondo insieme alla Russia, qualificatasi invece ieri vincendo per 3-1 contro l’Egitto. I sudamericani hanno sconfitto l’Arabia Saudita con una vittoria di misura per 1-0: decide la stella del Barcellona Luis Suarez. Russia e Uruguay si scontreranno lunedì 25 Giugno alle 16 in una partita che vale il primato nel Girone A, ...

Mondiali Russia 2018 - le formazioni di Portogallo-Marocco - Uruguay-Arabia Saudita e Spagna-Iran : Portogallo-Marocco- Seconda giornata del campionato del Mondo Russia 2018. Oggi in campo Portogallo-Marocco, Uruguay-Arabia Saudita e Spagna-Iran. Portoghesi chiamati alla vittoria dopo l’ottimo pareggio contro la Spagna. Un Cristiano Ronaldo sugli scudi pronto a trascinare i lusitani. Marocco a caccia di punti fondamentali dopo l’inaspettata sconfitta contro l’Iran. Alle 17.00 sarà la volta di Uruguay-Arabia ...