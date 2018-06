Porto | trovati 5 migranti in un container

RapPorto ISPRA 2015/16 - in Italia 259 pesticidi trovati nelle acque : Codacons - “dati allarmanti” : “Allarmanti i dati dell’ultimo Rapporto ISPRA “pesticidi nelle acquee”, che presenta i dati relativi al biennio 2015/16 proveniente dalle Regioni Italiane. Su 35.352 campioni di acque superficiali e sotterranee analizzate in Italia nel biennio 2015-2016 – rileva il Codacons in una nota – sono stati trovati, nel 2016, pesticidi nel 67% dei 1.554 punti di monitoraggio delle acque superficiali e nel 33,5% dei ...