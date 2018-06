Portatore del Face Unlock su Huawei Mate 10 l’ultimo aggiornamento per no brand Italia

optimaitalia

(Di lunedì 25 giugno 2018) Non bisogna più aspettare per l'arrivo dela bordo di9: l'ultimo, concretizzatosi nella serie firmware 'MHA-L29 8.0.0.368 (C432)' e da poco rilasciato per i modelli no, ha messo gli utenti nelle condizioni di provare lo sblocco facciale del proprio dispositivo. Tra le novità riscontrate, oltre che all'attesissimo, anche la patch di sicurezza aggiornata al 1 maggio (la penultima disponibile, visto che la più recente in assoluto corrisponde a quella di giugno, cui presto dovrebbe fare seguito quella di luglio, all'incirca tra una decina di giorni), e l'applicazione 'AppGallery', che permetterà agli utenti di9 di installare il marketplace ufficiale delcinese, con una serie di programmi personalizzati che andranno ad affiancarsi a quelle tradizionali del Play Store di Google.Appena appena finito di ...