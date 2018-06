Pompei | che cos’è il Complesso di Championnet dove il turista americano ha fatto cadere

Pompei - guide turistiche in piazza contro tour operator esteri. FOTO : Pompei, guide turistiche in piazza contro tour operator esteri. FOTO Dai circa 200 manifestanti riuniti davanti agli Scavi un appello a Salvini e Di Maio: “Da 5 anni l'Italia si è piegata agli interessi dei grandi tour operator tedeschi svilendo la nostra professionalità”. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Da Pompei alla Pianura Padana - viaggio nell’Italia che cambia : Dal futuro del sito archeologico di Pompei a quello, tutto hi-tech, dei laboratori di robotica del Sant’Anna di Pisa. Dalla metamorfosi dell’impresa a Nord est alla nuova «mezzaluna della logistica» Padana. I luoghi dove sta nascendo la nuova Italia nel nostro racconto multimediale - NAVIGA IL LONGFORM INTERATTIVO ...

Denuncia choc agli Scavi di Pompei : i tesori dell'antica città archeologica «calpestati» dai turisti : Pompei - Denuncia choc agli Scavi di Pompei: i tesori dell'antica città archeologica «calpestati» dai turisti. L'indignazione corre sul web, Ed è attraverso i...

L'Unesco scrittura Geronimo Stilton per pruomuovere il Parco Archeologico di Pompei : Il topo-giornalista animato testimonial della città archeologica. Sarà Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo, il testimonial d'eccezione del progetto educativo rivolto ai giovani cittadini del territorio del sito Unesco 'Pompei, Ercolano, Torre Annunziata' in collaborazione con l'Osservatorio ...

SCAVI A Pompei : TROVATO IL TESORO DELL'ULTIMO FUGGITIVO/ Nella borsa anche la chiave di casa : SCAVI a POMPEI: TROVATO il TESORO DELL'ULTIMO FUGGITIVO il cui scheletro è stato scoperto nei giorni scorsi. In un sacco in cuoio 20 denari d'argento e una chiave, al via gli studi.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 23:01:00 GMT)

Archeologia : un sacchetto di monete stretto al petto - così scappava il fuggiasco di Pompei : Fuggiva dalla furia eruttiva del Vesuvio, con la speranza di salvarsi e per questo portava con se un piccolo tesoretto di monete che gli avrebbero consentito di continuare a vivere. Nel prosieguo degli scavi in corso presso il cantiere della Regio V, dove di recente è stato rinvenuto lo scheletro di un fuggiasco colpito da un blocco di pietra che gli ha tranciato la parte alta del torace e la testa, sono emerse 20 monete d’argento e 2 in bronzo ...

Pompei - scoperto scheletro decapitato di un fuggiasco dall'eruzione del Vesuvio : ... che al momento dell'eruzione era alto almeno il triplo rispetto all'altezza che conosciamo oggi e che disegna una delle silhouette più famose del mondo. Al momento della catastrofe il Vesuvio ...

Pompei : nuova scoperta - scheletro dell'ultimo fuggiasco : Si tratta di un uomo, claudicante, impossibilitato a fuggire. E' morto colpito da un gigantesco masso che lo ha decapitato - Gli scavi di Pompei hanno restituito una nuova vittima, dell'eruzione del ...

Incredibile scoperta a Pompei : emerge l’uomo zoppo che sfuggiva alla lava del Vesuvio : Dagli scavi al Regio V un'altra Incredibile scoperta: i resti di un uomo di 35 anni con una tibia malata in fuga dall'eruzione che fu schiacciato da un masso di 300 chilogrammi. Dalle prossime analisi di laboratorio si avranno ulteriori notizie per poter ricostruirne con più certezza la storia.Continua a leggere

Archeologia - eccezionale scoperta a Pompei : in fuga dall’eruzione rimane schiacciato da un grosso blocco di pietra - la prima vittima nel cantiere dei nuovi scavi [FOTO] : Il torace schiacciato da un grosso blocco di pietra, il corpo sbalzato all’indietro dal potente flusso piroclastico, nel tentativo disperato di fuga dalla furia eruttiva. E’ in questa drammatica posizione, che emerge la prima vittima del cantiere dei nuovi scavi della Regio V a Pompei. Lo scheletro è stato ritrovato all’incrocio tra il Vicolo delle Nozze d’Argento e il Vicolo dei Balconi, di recente scoperta, che protende verso via di Nola. ...