Più soldi o più ferie?  Alla Lamborghini sarà possibile scegliere

Intesa in Lamborghini : possibile scegliere tra Più soldi o più tempo libero : Trecento euro aggiuntivi nel premio di risultato: da 2.700 e 3.000 euro. Più 150 nuove assunzioni. Da domani e per tre giorni i dipendenti della Lamborghini di Sant'Agata Bolognese votano al ...

Dai BIM Più soldi ai comuni. Borghi : ''Un grande risultato'' : Per la cronaca, le due legge che hanno portato a questo risultato avevano visto questo voto. La legge di stabilità del 2013, era stata votata a favore da Pd, Pdl, Udc, contraria la Lega; il collegato ...

'Quanti soldi!' Ecco quanto guadagna Chiara Ferragni - la fashion-blogger italiana Più pagata al mondo : A stilare la classifica degli influencer più pagati al mondo è stata Blogometer, azienda di social media intelligence guidata da Sacha Monotti Graziadei che si occupa di studiare e controllare le ...

Più soldi in tasca ai lavoratori. Il sindaco di Bergamo sposa il lodo Foglio : Roma. "Una delle cose che abbiamo capito dalla recente sconfitta alle elezioni politiche è che abbiamo sottovalutato un bisogno di protezione di cui si sono fatti carico altri, con slogan e promesse ...

Il ministro Bonisoli a Pompei : la cultura ha bisogno di Più soldi : Posso anticipare tre concetti di base: la prima è che il mondo dei beni e delle attività culturali ha bisogno di più soldi, perdonate se sono diretto. In passato ci sono stati tagli per trovare ...

Salvini : “Flat tax? Tutti paghino meno tasse!”/ “Più soldi nelle tasche di italiani ricchi e poveri" : Matteo Salvini difende la flat tax: "è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse, non è iniqua ma può aiutare Tutti". Ira del Pd che attacca "la Lega cambia la trama di Robin Hood"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:02:00 GMT)

MotoGP - quanti soldi guadagna Jorge Lorenzo con la Honda? Che riduzione di ingaggio! Marc Marquez il Più ricco - poi Valentino Rossi : Jorge Lorenzo sarà in sella alla Honda nel corso del Mondiale MotoGP 2019. Il pilota spagnolo lascerà così la Ducati, con cui non è riuscito a trovare il feeling giusto nelle ultime due stagioni (la prima vittoria è arrivata soltanto domenica scorsa al Mugello), e si accaserà alla scuderia giapponese con cui cercherà di tornare a vincere un titolo iridato dopo i tre conquistati con la Yamaha. La missione sarà molto complicata per il maiorchino ...

Alberto Bonisoli ministro dei Beni culturali : “Più soldi e assunzioni - così rilanceremo la cultura” : Alberto Bonisoli, nuovo ministro dei Beni culturali e turismo, ha pubblicato su Facebook e sul sito del Mibact il discorso tenuto il 2 giugno alla manifestazione del Movimento Cinque Stelle, da cui emergono i presupposti di quella che sarà la sua azione. Più investimenti, revisione della spesa, ascolto degli operatori e fiscalità diversa per il turismo.Continua a leggere

Schleichler - Ocse - : «Più soldi ai prof e meno pc in classe» : la scuola riparte così : Sistemi scolastici a confronto, in tutto il mondo, per trovare i punti di forza e individuare gli anelli deboli per disegnare la scuola del futuro, quella del 21° secolo. Nasce con questo obiettivo "World Class": il manuale di Andreas ...

Belen su soldi - ritocchini ed amore! La Rodriguez sincera al 100% : “denaro? Potrei non lavorare Più” : Dai sogni ricorrenti all’intervento di chirurgia estetica al seno: Belen Rodriguez si confessa in una lunga intervista a cuore aperto Belen Rodriguez si confessa per l’ennesima volta agli italiani. In una lunga intervista l’argentina parla di quello che ancora non sappiamo di lei, come i suoi sogni ricorrenti e il motivo dell’operazione di chirurgia estetica al seno. Al settimanale ‘Chi‘ la bellissima showgirl ...

Champions League - solo il Real Madrid ha incassato Più soldi della Roma : Juventus terza. CLASSIFICA : Tutti i dati sono stati elaborati da Swiss Ramble , 80mila follower su Twitter e il business applicato allo sport come campo di ricerca. Real primo, con poco più di 87 milioni intascati dall'ultima ...

ICARDI VIA DALL'INTER/ Wanda Nara - il diktat : "rinnovo e Più soldi o ce ne andiamo" : ICARDI via DALL'INTER, Wanda Nara, il diktat: "rinnovo e più soldi o ce ne andiamo". Ultimatum della moglie/agente del capitano nerazzurro in vista del mercato estivo(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 08:24:00 GMT)

Le startup che si occupano di blockchain e criptovalute hanno raccolto Più soldi negli ultimi 5 mesi che in un anno e mezzo : Dopo le discussioni e i picchi speculativi, stanno arrivano gli investimenti. Dall'inizio del 2018, le startup che si occupano di blockchain e criptovalute hanno raccolto 1,3 miliardi di dollari in ...

Mancini - più vincerà e Più soldi guadagnerà : Il dg Uva usa il sorriso e, come dice alla fine del suo intervento, il 'politichese' per entrare nei dettagli del contratto del ct, firmato lunedì sera nello studio dell'avvocato Angelo Clarizia, il ...