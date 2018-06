PIRELLI Dal Cda nuove ' munizioni' finanziarie per aiutare la crescita

Hankook potrebbe sostituire PIRELLI Dal 2020 : Hankook potrebbe essere il prossimo fornitore unico di pneumatici per la F1. Risalgono addirittura al 2013 diversi incontri tra la Casa coreana e l’allora boss della F1 Bernie Ecclestone, incontri che ovviamente non si concretizzarono ma, secondo Auto Motor und Sport adesso Hankook starebbe tornando in gioco. L’attuale contratto Pirelli scade nel 2019 e circolano […] L'articolo Hankook potrebbe sostituire Pirelli dal 2020 ...

Dal Futurismo alla PIRELLI : che bella musica si suona dentro le fabbriche : Il Futurismo che entra nel secolo delle fabbriche affascinato dai cambiamenti tecnologici. Indimenticabili le sirene musicali della Rivoluzione d'Ottobre, tra i lavoratori di Leningrado. E poi il ...

PIRELLI Color Edition - dalla F1 alle supercar : Pirelli è il fornitore ufficiale dei pneumatici per il Campionato di Formula 1® ed in questo contesto è stata sviluppata la tecnologia che permette di Colorare i fianchi degli pneumatici. Tecnologia che è stata poi trasferita sulle auto stradali, dove rappresenta una novità assoluta, per aggiungere un tocco di personalizzazione e di stile. Pirelli ha sfruttato proprio la sua esperienza in F1® portandola nel mercato alto di gamma delle supercar, ...

«L'automomia di PIRELLI dipende dal suo successo» : 'Pirelli sarà autonoma e rimarrà indipendente finché avrà successo. Se non avrà successo gli azionisti venderanno, cambieranno le regole del gioco, succederanno altre cose'. Così l'ad del gruppo, ...

Toto Wolff - GP Spagna 2018 : “Mercedes favorita dalla PIRELLI? Una ca….ta! Tutti hanno avuto problemi nel corso dei test” : La questione “gomme” nel weekend del GP di Spagna, quinto round del Mondiale 2018 di Formula Uno, continua a tenere banco. A poche ore dall’inizio della gara, infatti, il cambiamento di Pirelli sul battistrada (riduzione di 0.4 mm) ha portato a pensare (maliziosamente) al vantaggio tratto da Mercedes. Nel corso dei test invernali, infatti, le Frecce d’Argento avevano avuto grossi problemi per il surriscaldamento degli ...