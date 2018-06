Pil 2017 | traina il Nord

Pil 2017 - bene Nord e Mezzogiorno ma il Centro arranca : ROMA - Nel 2017 l'analisi territoriale del Pil mostra, secondo le stime preliminari appena diffuse dall'Istat, una crescita superiore alla media nazionale nel Nord-ovest e nel Nord-est , +1,8% per ...

Lombardia : Bankitalia - Pil +1 - 7% nel 2017 ma resta gap con 'rivali' Ue (2) : (AdnKronos) - Nell’industria la produzione, in espansione dal 2013, è cresciuta del 3,7%, accelerando rispetto al 2016. Gli investimenti hanno registrando una crescita del 4,8%. Le imprese hanno usufruito delle agevolazioni fiscali sugli investimenti, in particolare del super-ammortamento, a cui ha

Lombardia : Bankitalia - Pil +1 - 7% nel 2017 ma resta gap con 'rivali' Ue : Milano, 13 giu. (AdnKronos) - La Lombardia continua a crescere, ma non abbastanza da recuperare il divario con i 'rivali' europei. A trainare i risultati positivi delle imprese è in particolare l'export che ha ripercussioni anche sul fronte del lavoro: scende il tasso di disoccupazione, ma i nuovi c

Borga * economia : ' l'ispat stima per l'anno 2017 nell'1 - 6% l'aumento del Pil - il Trentino dovrebbe esultare per un aumento superiore dello 0 - 1% a ... : L'inspiegabile esultanza per un aumento del Pil 2017 stimato nell'1,6%. L'Istituto di statistica della Provincia di Trento , Ispat, stima per l'anno 2017 nell'1,6% l'aumento del Pil Trentino, a fronte ...

In Italia nel 2017 -0 - 3% emissioni gas serra ma Pil +1 - 5%; Smog - xylella - nucleare : Italia deferita Corte Ue : ... tour, mercatini, degustazioni e spettacoli, come ha spiegato il presidente di ANBI Veneto, Giuseppe Romano RIFIUTI ELETTRONICI, Italia È FANALINO CODA IN UE Con circa 5 kg per abitante di rifiuti da ...

Clima - Ispra : 'Nel 2017 gas serra in Italia - 0 - 3%. A fronte +1 - 5% Pil : 15 maggio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Wwf: 7.000 le specie minacciate nel mondo. E ci sono zone 'nere' anche in Italia 15 maggio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Nel parco dell'Aspromonte nasce la prima fattoria didattica 11 maggio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Nell'...

Def - Padoan : deficit-Pil al 2 - 3% in 2017 - più alto per gestione problemi banche : Lo ha detto il ministro delle Finanze uscente Pier Carlo Padoan, dopo il consiglio dei ministri che ha varato il Def, ovvero il documento di economia e finanza.

Pil : Intesa Sp - crescita euro zona rivista a +2 - 2% - euforia fine 2017 è un ricordo : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Revisione al ribasso per la crescita del pil dell’eurozona che, per il 2018, passa da 2,4% al 2,2%. A rivedere le stime è Intesa SanPaolo, alla luce dei dati sulla fiducia diffusi oggi in Germania, Italia e Francia. “Nulla di drammatico si cresce ancor al di sopra del potenziale, ma come dire l’euforia di fine 2017 è orami un ricordo”, commenta Anna Maria Grimaldi, senior economist ...

Zona Euro - deficit/Pil in discesa nel 2017 : Teleborsa, - Nel 2017 migliorano deficit e debito in EuroZona e nell'Unione Europea. Secondo gli ultimi numeri pubblicati da Eurostat nella Zona Euro il rapporto deficit/PIL è sceso allo 0,9% dall'1,5%...

Fisco - boom di accessi alla precomPilata : oltre un milione - +60% rispetto al 2017 : Sono oltre un milione gli accessi dei contribuenti alla dichiarazione precompilata nei primi quattro giorni , dal 16 al 20 aprile, dal lancio della piattaforma online, circa il 60% in più rispetto al ...

Boom di accessi per il 730 precomPilato : +45% sul 2017 : Boom di accessi per il 730 precompilato: +45% sul 2017 Boom di accessi per il 730 precompilato: +45% sul 2017 Continua a leggere