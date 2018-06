P&G dona 15 000 ore di attività educative a Save The Children

notizie.tiscali

: Buona serata Amici, che fate? P.s. Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano clandestini! - matteosalvinimi : Buona serata Amici, che fate? P.s. Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano clandestini! - stanzaselvaggia : Buona serata amici! Che fate? P.s. Tranquilli, quelli che vedete dietro a me sono palloni gonfiati destinati a sgon… - CremoniniCesare : Domani sera alle 21, dopo aver aspettato quasi 40 anni, Bologna rivedrà uno dei suoi figli esibirsi allo stadio Ren… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Milano , askanews, - Di fronte alla stima dell'Istat, che quantifica in 1 milione e 292 mila i minori che in Italia vivono in condizioni di povertà assoluta, Procter & Gambe hato aThe ...