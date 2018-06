Peugeot 508 | la prova de Il Fatto it – La metamorfosi della berlina – FOTO

Peugeot - Al volante della nuova 508 : La Peugeot rinnova completamente la sua berlina 508 e, dopo averla vista qualche mese fa al Salone di Ginevra, labbiamo guidata sulle strade che si snodano lungo le montagne tra Montecarlo e Mentone, spingendoci a Nord verso la bellissima zona del Col de Turini. Punti di forza del nuovo modello transalpino sono il design sportivo e curato e un comportamento stradale che stupisce in positivo. Come va. La vettura se lè cavata egregiamente tra ...

Sofisticata e muscolosa : le prime linee della Peugeot 508 SW : Per la cronaca, sono solo 28 i millimetri che separano la berlina dalla 508 SW che arriva a misurare 479 cm in lunghezza mentre il peso è stato ridotto di 70 kg rispetto alla serie precedente. Se per ...

Nuova Peugeot 508 - ecco la shooting-brake" : ... le porte sono prive di cornici ai finestrini , frameless, e contribuiscono ad ottenere uno stile ancor più ricercato ed alto di gamma, quasi strizzando l'occhio al mondo dei coupé. I giochi e le ...

Nuova Peugeot 508 - tutto pronto per il lancio dell'ammiraglia" : 'Uno stile deciso che strizza l'occhio al mondo dei coupé', ribattono alla Peugeot, 'una forma da filante fastback più che da tradizionale berlina ed una firma luminosa molto distinguibile ma, anche, ...

Peugeot Nuova 508 : la gamma per l’Italia : Dopo la presentazione mondiale a Ginevra dove è stata svelata nell’esclusiva serie speciale limitata FIRST EDITION, Peugeot Nuova 508 sta per fare l’ingresso nel mercato italiano e sarà lanciata commercialmente nel mese di ottobre, con una gamma costituita da 18 versioni, sei allestimenti, cinque motorizzazioni e due tipologie di trasmissioni. La Nuova ammiraglia della Casa […] L'articolo Peugeot Nuova 508: la gamma per l’Italia ...

Peugeot 508 SW - Svelata la nuova generazione della familiare : In un mercato nel quale sono le Suv a farla da padrone il segmento D è rimasto lultimo baluardo delle familiari, scelte da un cliente su tre. Per questo la Peugeot non poteva esimersi dal far diventare la 508 una wagon che, pur incarnando pienamente lanima da giardinetta, si concede il lusso di proporsi con ricercate linee da shooting brake. La nuova 508 SW riprende lestetica della berlina evolvendola nel volume posteriore per introdurre ...

Ad ottobre la nuova Peugeot 508 - disponibili 18 versioni : Lo stile strizza l'occhio al mondo dei coupé, una forma da filante fastback più che da tradizionale berlina ed una firma luminosa molto distinguibile. Le nuove motorizzazioni vengono esaltate dalle ...

Con gamma business PSA passerella a Monza per Peugeot 508 : Infine, per Peugeot ruote in pista per la 3008 2.0 BlueHDi 180 Cv, per la 5008 2.0 Blue HDi 150 Cv, per la sportivissima 308 GTi by Peugeot Sport da 270 Cv e per l'avventuroso Traveller Dangel 4x4. ...