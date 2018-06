Pesa la guerra commerciale | borse in affanno

Borse asiatiche in rosso. Pesa ancora la guerra commerciale USA-Cina : Teleborsa, - Inizio di settimana negativo per i principali listini asiatici, con i mercati che chiudono gli scambi con il segno meno. Protagonista di giornata è ancora la mai sopita guerra commerciale ...

Borse asiatiche in rosso. Pesa ancora la guerra commerciale USA-Cina : Inizio di settimana negativo per i principali listini asiatici, con i mercati che chiudono gli scambi con il segno meno. Protagonista di giornata è ancora la mai sopita guerra commerciale tra USA e ...

Borsa - Mib in rosso : Pesa 'guerra commerciale' Usa-Cina : Trump ha difeso le nuove tariffe come risposta al furto della proprietà intellettuale e della tecnologia da parte della Cina e alle altre pratiche commerciali sleali.

Borsa - Mib in rosso : Pesa "guerra commerciale" Usa-Cina : (Alliance News) - Piazza Affari ha terminato in calo l'ultima seduta settimanale, così come gli altri principali indici europei, affossati dagli ultimi sviluppi sulla "guerra commerciale" tra...