Perù | Farfan migliora ma con l' Australia non sarà a disposizione

Mondiali Russia 2018 - Farfan ricoverato in ospedale per un trauma cranico : un mese di stop per il peruviano : Il giocatore del Perù si è infortunato durante un allenamento della sua Nazionale in Russia, riportando un trauma cranico che ha richiesto il ricovero in ospedale L’attaccante Jefferson Farfan, che ha subito un trauma cranico durante l’allenamento della nazionale di calcio del Perù sabato a Mosca, starà un mese senza giocare, come ha assicurato la stampa del suo paese. Farfan, che continua ad essere ricoverato in una clinica nella ...

Mondiali 2018 - Perù-Danimarca : le probabili formazioni. Gli Incas all’attacco con la coppia Farfan-Guerrero - i danesi si affidano ad Eriksen : Andrà in scena oggi pomeriggio, alle 18 ore italiane, alla Mordovia Arena di Saransk, il match fra Danimarca e Perù, una partita già da un probabile dentro o fuori ai Mondiali 2018 di calcio, visto che queste due si giocheranno il turno con l’Australia, mentre la selezione francese, quarta squadra del raggruppamento C, sembra un gradino sopra a queste formazioni. Le due squadre hanno avuto un cammino complicato verso la fase finale molto ...