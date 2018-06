Perché i migranti non usano l’aereo?

Salvini? Parla solo di migranti Perché sa che l'abolizione della Fornero e flat tax sono impossibili : ... ad esempio, sono temi usati ad arte, cinicamente e ciclicamente dai politicanti per fini propri e per nascondere magagne ben più gravi , , l'Italia ha un ruolo cardine nel mondo ma è sputtanata da ...

Protezione umanitaria e no ricorsi Le colpe di Prodi sui migranti Perché i rimpatri non funzionano : C'è una domanda cruciale per capire lo scandalo migranti e il caso aperto dalla "nouvelle vague cattivista" del ministro dell'Interno Matteo Salvini. La domanda è: perché in Italia, accanto a poche decine di migliaia di veri "profughi",

Usa - dividere le famiglie migranti dal Messico si è rivelata scelta disastrosa. Ecco Perché Trump si è dovuto piegare : Alla fine, Donald Trump ha capitolato. Nel pomeriggio di mercoledì il presidente ha firmato un ordine esecutivo che permetterà ai minori e alle loro famiglie, detenuti alla frontiera, di restare uniti. L’indignazione per le immagini e le voci dei bambini, separati dagli adulti e tenuti in gabbie, alla fine ha prevalso. Trump ha però escluso di essere stato costretto a fare marcia indietro. In un comizio tenuto in Minnesota, poche ore dopo la ...

Perché i migranti non arrivano tutti in Italia in aereo? : Le persone si erano inserite nel mondo del lavoro, stabilizzandosi. Adesso abbiamo un blocco totale." Insomma, per tornare alla domanda iniziale, Perché i migranti"per qualsiasi ragione decidano di ...

Migranti - che cosa sono i "movimenti secondari" e Perché l'Italia punta i piedi : L'Italia non accetta che al pre-vertice europeo sui Migranti in programma domenica prossima si arrivi con una soluzione predefinita. E per questo da Palazzo Chigi trapela una certa "irritazione" per la bozza di...

Perché Iuventa - docufilm sull’omonima nave salva-migranti - è importante : Search and Rescue nel docufilm Iuventa che narra la storia dell’omonima nave presentato il 17 e 19 giugno in prima mondiale in concorso al Biografilm a Bologna e il 22 giugno in prima assoluta all’Angelo Mai a Roma. Diretto da Michele Cinque e prodotto da Lazy Film con Rai Cinema, in coproduzione con Sunday Films e ZDF/3Sat, e in associazione con Bright Frame, Iuventa racconta un anno della vita di un gruppo di ragazzi impegnati con ...

Migranti - Boldrini contro Salvini : “Si accanisce Perché non è all’altezza della sfida. Promesse che non può mantenere” : “Questo accanimento di Salvini verso i Migranti nasconde le Promesse che non può realizzare. Per rimpatriare gli immigrati irregolari ci vogliono accordi con i Paesi d’origine, non si possono ri-mandare in un non luogo. Si tratta di un accanimento disumano. Salvini è non professionale, non all’altezza della sfida”, così Laura Boldrini ex presidente della Camera intervistata questo pomeriggio a Milano. L'articolo ...

La Merkel è alle corde sul tema migranti - Perché ai tedeschi piace la linea dura : Il ministro dell'Interno rispondeva a una lettera del segretario generale della CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, secondo cui la proposta Seehofer - un importante progetto di riforma della politica di ...

Migranti - Proactiva : “Dopo accordo con la Libia soccorso in mare non ha regole”. Msf : “Siamo lì Perché non c’è l’Europa” : “Dopo l’accordo con la sedicente guardia costiera libica le cose sono cambiate” ed “è cresciuta la violenza”. Messe nel mirino dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e accusate dalle frasi del pm di Catania Carmelo Zuccaro, le ong rispondono e indicano nell’accordo stipulato dal precedente titolare del Viminale Marco Minniti l’origine del caos nel Mediterraneo di questo ultimo periodo. “C’è ...

Perché Salvini continuerà con la linea dura su migranti e Ong - nonostante Conte e Macron : Se l’interpretazione data dai quotidiani del vertice di ieri tra Macron e Conte è che qualcuno all’Eliseo cerca l’isolamento di Salvini, il leader leghista in persona rilancia e tira diritto sul tema degli immigrati che non dovranno più esserlo. Perché lui, alle navi delle Ong, i porti continuerà a tenerli chiusi e pazienza se qualcuno non ci sta. L’Eliseo alza il tiro Scrive ad esempio La ...

[L'analisi] Le fesserie di Macron e Conte. L'Italia è costretta ad aiutare i migranti e vi spiego Perché : Conte e Macron dicono una fesseria dopo l'altra, soprattutto a proposito degli Hot Spot, i campi in cui raccogliere i migranti africani nei paesi di origine e di transito. Macron aveva lanciato l'idea ...

Perché l'Europa rischia di schiantarsi sui migranti - e l'Italia può solo perderci - : Il caso Aquarius ha riacceso la miccia sulla gestione dei flussi migratori, in un momento di fragilità interna per leader come Merkel e Macron. Ma una stretta sulle frontiere, come quella auspicata ...

Migranti e asilo - ecco Perché Malta ha fatto più dell'Italia : Se si rapportano le richieste di asilo al numero di abitanti o alla superficie, si vede come lo sforzo maltese sia stato superiore a quello italiano.

Migranti - come funzionano i salvataggi e Perché non basta chiudere i porti : Al di là della situazione contingente della nave Aquarius, i meccanismi che regolano le operazioni di ricerca e soccorso in mare sono complessi, e dipendono dalla cooperazione di soggetti statali e privati: le imbarcazioni delle Ong intervengono esclusivamente in fase di salvataggio, seguendo la stessa procedura che mette in moto le navi di Guardia costiera e Marina militare...