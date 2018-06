Perché continuiamo a sognare l’esame di Maturità

vanityfair

(Di lunedì 25 giugno 2018) Il foglio bianco, che bianco rimane, nonostante passino i minuti e si avvicini il momento della consegna. Il professore ci guarda con aria di rimprovero, mentre i compagni concludono soddisfatti la prova. Non ricordiamo nulla di quello che avevamo studiato: siamo consapevoli che non supereremo mai. Ma un momento: noi lal’abbiamo già superata, dieci, vent’anni fa. Eppure il sogno di trovarci ancora lì, su quel banco del liceo, continua a riproporsi, a volte anche per tutta la vita.? «Già Freud aveva studiato, come sogno ricorrente, diffuso in varie culture, quello degli esami. O l’incubo di non avere terminato il corso di studi», lo psicoterapeuta Giovanni Porta. IL SIGNIFICATO DEL SOGNO DELLA MATURITA’ Maproprio lae non, ad esempio, un esame universitario o la discussione della tesi di laurea? «Quello della fine delle scuole superiori è ...