Per il Partito Democratico 4 anni di sconfitte | ' Ora un congresso costituente'

Migranti - Salvini partito Per la Libia : incontro con Ashour Per "imporre" la linea del Viminale : «Hotspots dell'accoglienza in Italia? Sarebbe problema per noi e per la Libia stessa perché i flussi della morte non verrebbero interrotti. Noi abbiamo proposto centri di accoglienza...

"Una vittoria Per gli oppressi del mondo". Erdogan vince - ma il suo partito Perde 7 punti : A vincere non sono stati solo i cittadini della Turchia ma anche gli "oppressi del mondo". Questo il primo commento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, uscito nuovamente vincitore – anche se non con il margine che sperava – dalle urne, che lo confermano così presidente con poteri accresciuti in conseguenza di una riforma costituzionale approvata lo scorso anno."I vincitori delle elezioni del 24 giugno sono la Turchia, ...

Processo al Pd. Calenda : "Irrilevanti - cambiamo tutto". Martina : "Partito va ripensato - non suPerato" : Nel Pd c'è poca voglia di commentare l'esito dei ballottaggi alle amministrative. I numeri freddi sulle province dicono che il centrodestra vince le elezioni conquistando 11 sindaci (alle precedenti elezioni ne aveva 3), i 5 Stelle si affermano solo ad Avellino, mentre il centrosinistra tracolla prevalendo in solo 5 Comuni (ne aveva 17). Ma oltre i numeri c'è il peso dei risultati, con il Pd che esce con le ossa rotte in ...

Migranti - Salvini partito Per la Libia : 7.46 Il ministro dell'Interno e vicepremier, Salvini, è partito alla volta della Libia. Il ministro ha postato su Twitter selfie e alcune foto che lo ritraggono a Ciampino e su un aereo militare."Missione Libia si parte", ha scritto. Salvini, che ieri ha ringraziato le autorità e la guardia costiera libica per aver salvato e accolto centinaia di Migranti, ha programmato una conferenza stampa alle 17.30 al Viminale per riferire sull'esito della ...

Elezioni Turchia - Erdogan oltre 52%/ Ultime notizie - Partito Curdo suPera 10% ed entra in Parlamento : Elezioni in Turchia, Ultime notizie e sondaggi: Erdogan contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: verso maggioranza Presidente(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 00:48:00 GMT)

Governo - Saviano : “Da Salvini solo balle. SPero che M5s si accorga che è stampella a partito xenofobo” : “Censire i rom? Dichiararlo con quei toni, senza approfondire mai, lascia intendere il gioco della stella, il marchio. Significa voglio le liste. Come è possibile che le persone non si siano rese conto che si trattava di una balla?”. Lo ha detto Roberto Saviano, parlando a Milano, durante l’evento a parco Sempione, al quale in mattinata ha partecipato anche il sindaco Beppe Sala. “Esiste certo una criminalità organizzata ...

Silvio Berlusconi salva Forza Italia/ 100 milioni di euro Per ripianare il debito - poi riorganizza il partito : Silvio Berlusconi salva Forza Italia: 100 milioni di euro per ripianare il debito, poi riorganizza il partito dall'interno. Le mosse del Cavaliere per rilanciare il progetto nato nel 1994(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 11:30:00 GMT)

Il Partito Repubblicano americano ha presentato delle proposte Per risolvere la questione della separazione delle famiglie al confine col Messico : Il Partito Repubblicano americano ha presentato delle proposte per risolvere la questione della separazione delle famiglie al confine col Messico, ma per ora non ha trovato un accordo su quale sostenere e approvare unitariamente, alla Camera e al Senato. Una The post Il Partito Repubblicano americano ha presentato delle proposte per risolvere la questione della separazione delle famiglie al confine col Messico appeared first on Il Post.

Matteo Salvini ha suPerato i grillini : Lega primo partito : In base al recente sondaggio Swg la Lega di Matteo Salvini supera il M5S. Il partito di via Bellerio è