Penna 3D | le migliori da comprare

(Di lunedì 25 giugno 2018) Anni fa, parlando di stampa 3D, si pensava ad un futuro lontano. In brevissimo tempo questo tipo di tecnologia ha invaso i laboratori di ricerca imponendosi come ottima soluzione per la realizzazione di prototipi fino a giungere addirittura nelle nostre case. Se le stampanti 3D sono rivolte ad un uso più professionale, le penne 3D invece si affacciano a una fetta di mercato molto più ampia. Sono utilizzabili non solo per i progetti DIY (Do It Yourself) ma anche per scopi ludici. Non ci sono particolari controindicazioni e per questo potrebbero essere anche un ottimo regalo da fare o da farsi. Se si è però totalmente estranei a questo mondo e non si conoscono le caratteristiche che possono fare le differenze, allora è il caso di dare una sbirciata a quelli che sono i prodotti più graditi dalla maggior parte degli utenti. Dove trovarli? Naturalmente nella top 10 bestseller di Amazon: ...