Peciola | Municipio III | vittoria sinistra civica

(Di lunedì 25 giugno 2018) Roma – Gianluca, del Movimento Civico per Roma, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Giovanni Caudo ha vinto nelIII una sfida difficile. Quella contro il vento che in tutta Italia porta la Lega e la destra ad affermarsi. Ancora una volta vince un irregolare. Un indipendente a capo di una coalizione larga che rappresenta un laboratorio nuovo di partecipazione”. “Una proposta, che come nelVIII, e’ capace non soltanto di rinnovare le forme della partecipazione, ma anche di saper vincere a partire dai problemi concreti delle persone con una visione della città e del territorio”. “Questae’ il frutto di un percorso di ascolto e di partecipazione che Giovanni Caudo e la sua comunità hanno saputo intraprendere. In città si afferma con più forza la presenza di una. ...