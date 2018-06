Pd : Orlando - cedimento strutturale - in molte realtà non esiste più : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – “C’è stato un calo verticale della capacità di attività sul territorio, che spesso è stata delegato soltanto agli amministratori. Il partito, inteso come soggetto organizzato, in molte realtà non esiste più, in altre è una sommatoria di notabilati e di comitati elettorali”. Lo dice Andrea Orlando, deputato della minoranza Pd, ai microfoni di Radio Anch’io, commentando la sconfitta dem ai ...