Pd | Martina | ora scrivere una pagina nuova | cambiare tutti

Martina lasciò la sua camera - era di troppo tra due coppie. Ora la testimonianza delle sue amiche : E' stata rinviata a venerdì 29 luglio per sciopero l'udienza del processo relativo alla tragedia di Martina Rossi , deceduta 7 anni fa a Maiorca, nelle Baleari, cadendo da un balcone: nel procedimento ...

Amministrative : Martina - sconfitta netta - ora ricostruire tutto : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – ‘è una sconfitta netta, che pesa parecchio come quella in Toscana e in alcune realtà dell’Emilia Romagna. Ci sono segnali che dobbiamo valorizzare come la vittoria a Termoli, Siracusa, Ancona e Brindisi, segnali utili che non cambiano però il segno inequivocabile della sconfitta. Sicuramente nelle ex regioni rosse c’è una forte domanda di cambiamento che noi dobbiamo comprendere, e le elezioni ...

Amministrative : Martina - sconfitta netta - ora ricostruire tutto : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – ‘è una sconfitta netta, che pesa parecchio come quella in Toscana e in alcune realtà dell’Emilia Romagna. Ci sono segnali che dobbiamo valorizzare come la vittoria a Termoli, Siracusa, Ancona e Brindisi, segnali utili che non cambiano però il segno inequivocabile della sconfitta. Sicuramente nelle ex regioni rosse c’è una forte domanda di cambiamento che noi dobbiamo comprendere, e le elezioni ...

Tiro a segno - Giochi del Mediterraneo 2018 : Simon Weithaler bronzo - Martina Ziviani sfiora l’oro per un solo decimo! : In poco tempo arrivano due prestigiosi podi nel Tiro a segno, in particolare nella carabina 10m, ai Giochi del Mediterraneo 2018. Martina Ziviani, dopo il miglior punteggio in qualificazione, è argento in campo femminile; tra gli uomini invece Simon Weithaler conquista il gradino più basso del podio. Un solo decimo di punto separa Martina Ziviani dalla medaglia del metallo più prestigioso nella carabina 10m femminile. L’azzurra si mette al ...

Reddito inclusione - Martina : 'Maggioranza discuta proposta Pd - lasci perdere armi distrazione di massa' : 'Cara maggioranza, se fai sul serio come dici non hai che da prendere questa proposta di legge e discuterla in Parlamento, anziché andare in giro...

Caporalato - Centinaio e Salvini : “Legge Martina va cambiata”. Ma ha permesso di fermare 360 imprenditori fuori legge : Secondo il ministro per le Politiche agricole, il leghista Gian Marco Centinaio “la legge sul Caporalato va decisamente cambiata”. Una posizione espressa anche dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che, del testo entrato in vigore il 3 novembre 2016, ha detto: “Invece di semplificare complica”. Ma quali effetti ha prodotto la legge sul Caporalato? La segretaria generale Flai Cgil Ivana Galli, dopo le dichiarazioni di Centinaio, ha invitato il ...

Flora Canto/ Chi è la compagna di Enrico Brignano e madre di Martina : Flora Canto, chi è la compagna di Enrico Brignano e mamma di Martina? L'ex di Filippo Bisciglia, da Uomini e Donne alla storia d'amore nata col comico: tutto su di lei(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 22:35:00 GMT)

Martina (Pd) : "L'Italia ora rischia isolamento" : Maurizio Martina è intervenuto stamattina nel corso della trasmissione "Radio anch'io" per commentare il caso che sta tenendo banco in queste ore, ossia quello della nave Aquarius carica di migranti a cui il ministro dell'Interno Matteo Salvini non ha dato l'ok per lo sbarco in Italia. Quando gli è stato fatto notare che secondo alcuni giornali oggi quella di Salvini potrebbe essere una svolta a livello europeo, Martina ha detto:"Non credo ...

Migranti - Martina : ora Italia più isolata : 10.42 "Quella della nave Aquarius è stata "una gestione sconsiderata", che porterà l'Italia "a essere isolata" quando il 28 giugno il vertice Europeo dovrà affrontare il tema dell'immigrazione. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, intervenendo a "Radio anch'io" su Radiorai.

Comunali : Martina - risultati incoraggianti : ANSA, - ROMA, 11 GIU - "I dati elettorali sono incoraggianti, rivelano che tante persone danno ancora fiducia e sostegno al Pd. Vogliamo stare con i piedi per terra ma sono risultati su cui possiamo ...

Comunali : Martina - risultati incoraggianti : ANSA, - ROMA, 11 GIU - "I dati elettorali sono incoraggianti, rivelano che tante persone danno ancora fiducia e sostegno al Pd. Vogliamo stare con i piedi per terra ma sono risultati su cui possiamo ...

DIRETTA / Elezioni amministrative 2018 - Martina attacca Salvini : 'Se ne frega delle regole elettorali' | Previsioni voto - affluenza LIVE - ... : Elezioni Comunali 2018: Lega avanti nei sondaggi, arretra il M5S, tiene il PD mentre FI trema 10 giugno 2018 DIRETTA / Governo: Giorgetti premier e Cottarelli Ministro dell'economia? - Al voto a ...

Comunali - Martina attacca Salvini 'Il ministro dell Interno fa spot elettorali' : ROMA - 'E' grave che a seggi aperti per le elezioni Comunali proprio il ministro dell'Interno si lanci nell'ennesimo spot elettorale per il suo partito. In nessun paese moderno ciò sarebbe consentito'.

“Quarto Grado” - Martina Levato : “Ho dato potere a un uomo di cui ero follemente innamorata” : “Quarto Grado”, Martina Levato: “Ho dato potere a un uomo di cui ero follemente innamorata” La ragazza ha scritto una lettera al programma Continua a leggere L'articolo “Quarto Grado”, Martina Levato: “Ho dato potere a un uomo di cui ero follemente innamorata” proviene da NewsGo.