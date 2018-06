Ballottaggi - Calenda : andare oltre Pd. cresce il fronte 'congresso subito' : Il Pd analizza la sconfitta e tra i dem Cresce il fronte del 'congresso subito' . Anche il centrodestra, tramite Berlusconi, sottolinea la necessità di un rinnovamento mentre M5S tira un sospiro di ...

Calenda : stop irrilevanza - andare subito oltre il Pd. cresce fronte per congresso. Area Dem - farlo subito : Il vento del 4 marzo continua a tirare in Italia, come in gran parte del mondo occidentale. Il voto se non altro ha sgombrato il campo dal ruolo e dalle responsabilità di Matteo Renzi. Il 24 giugno ...

cresce il fronte di un governo d’emergenza fino a ottobre. Cottarelli al Colle : Luigi Di Maio rientra a Montecitorio dopo un colloquio con il Capo dello Stato al Quirinale. Salvini chiude all’ipotesi di un governo politico con un altro ministro dell’Economia ma il leader della Lega potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” all’esecutivo targato Cottarelli. Stop invece alla linea Di Maio che ieri ha smorzato l’ipotesi di impeachment al capo dello Stato e riaperto i giochi per un governo politico con la Lega...

cresce fronte voto il 29 luglio - Cottarelli in stand by : Roma, 29 mag. , askanews, Cresce tra i partiti la voglia di voto il prima possibile. Alla volontà, già più volte dichiarata dalla Lega e dal M5s, si è infatti oggi unita la voce del Pd. Circola anche ...

Cottarelli domani torna al Colle. Quirinale : nessuna rinuncia. cresce il fronte del voto a luglio : Il premier incaricato ha riferito al presidente Mattarella sulla formazione del governo ma non ha presentato nessuna lista di ministri ed è poi uscito senza rilasciare dichiarazioni. domani nuovo appuntamento al Colle ma Cresce l’ipotesi del voto in estate. Quirinale:?nessuna rinuncia di Cottarelli, solo approfondimento sulla lista dei ministri...

cresce il fronte del voto a luglio. Pd : «Si può fare». M5S : alle urne prima possibile : Marcucci (Partito Democratico): «voto a luglio? Si può fare». «Votare il prima possibile» dice Luigi Di Maio. E così anche Danilo Toninelli: «Dobbiamo tornare al voto» sostiene

Elezioni a fine luglio - nel Pd cresce fronte per voto : sì da Orlando - Guerini e Marcucci : Prima un appello all’unità del centrosinistra, ora un ritorno alle Elezioni a fine luglio. Nel Pd sta crescendo il fronte di chi pensa che a questo punto sia meglio andare alle Elezioni il prima possibile entro agosto. In questo senso si sono espressi pubblicamente Andrea Orlando, ministro uscente della Giustizia, e Lorenzo Guerini, portavoce della segreteria dem. Ma sarebbero molti gli esponenti dem a favore. Una riflessione è in corso e ...

Contratto di governo - cresce il fronte del no nel M5s : ... il suo No lo motiva invece così: "Oggi mi si chiede di votare un Contratto di governo che non si sorregge su una idea di cambiamento paradigmatico della politica italiana, ma che vede una mediazione ...

Napoli - San Gennaro - si scioglie il sangue/ Di fronte al Cardinale crescenzio Sepe - si rinnova il miracolo : Napoli, San Gennaro, si scioglie il sangue: di fronte al Cardinale Crescenzio Sepe, si rinnova il miracolo. E' la seconda messa in onore del patrono della Campania(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 08:42:00 GMT)

Direzione Pd - cresce il fronte anti-Renzi E lui attacca : no a pretesti per rompere : Tra i parlamentari vicino a Matteo Renzi l'unica certezza e' che ci sono i numeri per orientare le scelte della Direzione del Pd e, soprattutto, quelle dei gruppi parlamentari. Per il resto, a 24 ore dalla riunione del parlamentino dem, e' buio fitto... Segui su affaritaliani.it