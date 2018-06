Pastore day | tifosi in festa a Ciampino per “El Flaco”

romadailynews

(Di lunedì 25 giugno 2018) Javierè atterrato all’aeroporto dialle 18.02 con un volo privato da Ibiza. Ad attendere “El Flaco” circa 200nti, che hanno intonato cori per il fantasista ex Psg. Per l’argentino si tratta di un ritorno in Italia, dopo l’esperienza vissuta al Palermo di Zamparini., molto abbronzato, camicia bianca e giacca, non si è sottratto ad autografi e selfie con i supporter giallorossi, prima di scappare via in macchina sotto una fitta pioggia. Domani sosterrà le visite mediche a Villa Stuart. Si tratta di uno dei primi colpi che infiammano il calciomercato estivo. Cori da stadio oggi all’aeroporto diper l’arrivo di Javier, ‘El Flaco’, acquistato dalla Roma dal Psg. Per, atterrato intorno alle 18 con un volo privato proveniente da Ibiza, dove il giocatore ha trascorso un periodo ...