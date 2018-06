Parma San Prospero | in ottobre sarà terminato il Parco della comunità

Alessandro ‘YeT_Baz’ Bazzani è il pro player ufficiale del Parma! : Offerta! FIFA 19 - Xbox One Grazie al motore FrostbiteTM, EA SPORTSTM FIFA 19 offre un'esperienza da campioni, dentro e fuori dal campo. Nuovi campioni crescono in FIFA 19.FIFA 19 offre funzionalità di gioco migliorate che ti permettono di controllare tutto ciò che avviene in campo in qualsiasi momento, garantendoti una libertà di azione senza […] L'articolo Alessandro ‘YeT_Baz’ Bazzani è il pro player ufficiale del Parma! ...

Caso Parma - Ceravolo sbotta : l’attaccante lancia pesanti accuse : Caso Parma, situazione sempre più delicata per il campionato di Serie A, il club è stato infatti deferito in seguito alla partita dell’ultima giornata del torneo di Serie B, nel mirino i messaggi inviati dall’attaccante Calaiò agli avversari. Non è stato deferito Ceravolo, l’attaccante ha deciso di uscire allo scoperto: “Sono rimasto in silenzio a lungo ma mi sembra il momento di dire qualcosa. Nelle ultime due settimane ...

Parma : la magica notte di San Giovanni si festeggia a bordo della Motonave Stradivari sul fiume Po : La rugiada viene di notte, porta desideri e scaccia via il male. La tradizione della notte di San Giovanni, il 23 giugno 2018, è magica per gli abitanti di Parma e della sua provincia. Ci si incontra per gustare i tipici tortelli di erbetta (un primo piatto a base di pasta fresca ripiena di ricotta e bietole verdi, condito con burro fuso e Parmigiano-Reggiano), e in attesa dell’arrivo della rugiada e del suo “potere curativo”, si parte per ...

Baseball - Serie A1 2018 : Casanova-Lupo regalano la vittoria al Parma Clima : Gli 11 strike out di un Casanova tornato dominante, il clamoroso 4 su 4 di Desimoni e le tre valide, tra cui un triplo, di Koutsoyanopulos (.404 di media battuta) permettono al Parma Clima, in una partita equilibrata e divertente, di avere ragione del forte Nuova Città di Nettuno, concorrente diretta nella corsa dei play off. Un match che la squadra di Poma, sospinta dai suoi tifosi, dopo il primo lancio (uno strike perfetto!) del condottiero ...

Alessandro Lucarelli vero capitano : il tatuaggio da brividi per il Parma [VIDEO] : Alessandro Lucarelli vero capitano, il difensore è riuscito nell’impresa di riportare in Serie A il Parma prima di annunciare l’addio. Adesso il tatuaggio che ha fatto emozionare i tifosi gialloblu. Tre le date indelebili sulla pelle: 17.04.2016, il ritorno tra i professionisti con la promozione in Lega Pro, 17.06.2017, la promozione in B a Firenze, 18.05.2018, la notte di Spezia ed il delirio per la promozione in Serie A. ECCO IL ...

Parma - la Spagna celebra Alessandro Lucarelli : 'Il calciatore più leale del mondo' : ... La historia del futbolista más leal del mundo: "Ya me puedo retirar feliz" , La storia del calciatore più leale del mondo: "Ora posso ritirarmi felice", . Il noto giornale sportivo ha ricostruito l'...

Balotelli vuole la Serie A : Raiola parla con la Roma - Genoa e Parma ci pensano : Mario Balotelli ha ritrovato l'azzurro e adesso sogna di tornare a giocare in Serie A. Rilanciato dal biennio al Nizza, il 27enne attaccante ex Inter e Milan è finito nel mirino di tre importanti ...

Alessandro Lucarelli si ritira : 'A Parma morto e rinato - ma ora dico basta' : Discorso da brividi di Alessandro Lucarelli durante la festa promozione del Parma che si è svolta allo stadio Tardini. Il capitano, simbolo della triplo salto dalla D alla A, ha annunciato l'addio tra ...

Secret Garden : alla CUBO Gallery di Parma le installazioni di Alessandra Calò : La sua passione per l'arte e il mondo visivo si è sviluppata in maniera indipendente e con un occhio sempre rivolto alla fotografia. Nel corso degli anni si è specializzata in antiche tecniche di ...

Promossi in Serie A Parma ed Empoli / Alessandro Lucarelli - il capitano del triplo salto emiliano : All'ultima giornata del campionato di Serie B il Frosinone fa harakiri, la promozione va al Parma che raggiunge l'Empoli e fa un record storico con tre promozioni consecutive(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 11:30:00 GMT)

Governo - Comune di Parma : "Inaudito togliere tassa di soggiorno. Non sanno come si fa turismo" : Il no della Capitale della Cultura 2020 e città Gastronomia Unesco: "Pensare di eliminarla è raccapricciante, vuol dire non conoscere per nulla le politiche...

Bufera prosciutto di Parma e San Daniele : per anni acquistato quello 'falso' Video : Sequestrati più di 300 mila cosciotti di prosciutto crudo e 140 allevamenti sono finiti sotto indagine dalla Procura di Torino. Ben 220 mila dei prodotti in questione sono stati rivenduti ai marchi San Daniele e di Parma. Il valore di questo giro ammonta ad un totale di 90 milioni di euro. Ovviamente si tratta di una truffa bella e buona ai danni del cliente che crede di acquistare un prosciutto di un certo tipo ma in realta' non è così. I ...

Prosciutti San Daniele Dop e di Parma contraffatti : prosciuttopoli/ Procuratore : "Mercato a rischio collasso" : Prosciutti San Daniele Dop e di Parma contraffatti: prosciuttopoli, consumatori ingannati dal 2014 con verri danesi, "mercato a rischio collasso" secondo il Procuratore di Torino(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:50:00 GMT)

Scandalo Prosciuttopoli : prosciutto crudo di Parma e San Daniele Dop contraffatti/ Petizione della Coldiretti : Scandalo prosciuttopoli: prosciutto crudo di Parma e San Daniele Dop contraffatti: acquistati dal 2014 verri danesi, la Petizione della Coldiretti, giro da milioni di euro(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 21:06:00 GMT)