Papa | non aiutare lavoro sporco morte

Aborto e migranti - Papa Francesco : proteggere i 'non nati' e i poveri - : Durante l'udienza alla Pontificia Accademia per la Vita della Fondazione Gravissimum Educationis, il Pontefice ha toccato i temi dell'Aborto, dell'immigrazione e della globalizzazione, mettendo in ...

Papa Francesco : "genetica non svela mistero della vita"/ Video Angelus : "logica di Dio supera i nostri piani" : Angelus di Papa Francesco, Video: 'genetica non svela il mistero della vita. Logica di Dio supera sempre i piani dell'uomo'. Festa di San Giovanni.

Papa Francesco : “genetica non svela mistero della vita”/ Video Angelus : “logica di Dio supera i nostri piani” : Angelus di Papa Francesco, Video: "la genetica non svela il mistero della vita. Logica di Dio supera sempre i piani dell'uomo". La festa di San Giovanni Battista "nulla è impossibile a Gesù"(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 21:41:00 GMT)

Filippo Tortu : «Senza papà non sarei qui - ha sfidato tutti con gli allenamenti ed ecco il 9''99» : Come si riscrivono quasi 39 anni di sport in una notte senza perdere la testa? «Mah è che io ai 9'99 di venerdì sera a Madrid non ci sto proprio pensando. Nella mia mente c'è solo l'obiettivo ...

Angelus - Il Papa : 'Dio non segue le nostre logiche' : L a vita umana è resta ' un mistero ' nonostante 'tutte le scoperte della scienza e della tecnica e le manipolazioni genetiche'. Così Papa Francesco, nel corso del consueto Angelus domenicale, ha commentato gli eventi legati al concepimento di san Giovanni Battista da ...

Papa nella festa di Giovanni Battista : Nonostante le manipolazioni genetiche - la vita dell'uomo rimane un mistero : Città del Vaticano , AsiaNews, - 'Gli eventi legati al concepimento e alla nascita di Giovanni Battista ci ricordano che la vita dell'uomo, Nonostante tutte le scoperte della scienza e della tecnica e le manipolazioni genetiche, e e resta mistero'. È quanto afferma Papa Francesco commentando il vangelo della festa di oggi, la nascita di san Giovanni Battista , Luca 1,57-66.

Papa : Dio non dipende da nostre logiche : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 24 GIU - "Dio non dipende dalle nostre logiche e dalle nostre limitate capacità umane. Bisogna imparare a fidarsi e a tacere di fronte al mistero di Dio e a contemplare in ...

Papa : Dio non dipende da nostre logiche : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 24 GIU - "Dio non dipende dalle nostre logiche e dalle nostre limitate capacità umane. Bisogna imparare a fidarsi e a tacere di fronte al mistero di Dio e a contemplare in ...

Papa : le manipolazioni genetiche non risolvono il mistero della vita : 'Nonostante tutte le scoperte della scienza e della tecnica e le manipolazioni genetiche', la vita umana 'è e resta mistero'. Lo ha affermato Papa Francesco commentando 'gli eventi legati al concepimento e alla nascita di Giovanni ...

Macron a Roma martedì per incontrare il Papa - e non Salvini - : Roma, 23 giu. , askanews, Per uno scherzo del calendario e dell'etichetta diplomatica, la visita del presidente francese Emmanuel Macron al Papa, martedì prossimo, segna, al di là delle intenzioni dei ...

Trump fa dietrofront : 'Non separeremo più i genitori dai figli'. Il Papa lo aveva attaccato : Il presidente Usa avrebbe ceduto alle critiche durissme da tutto il mondo, per le immagini dei bambini chiusi nelle gabbie. 'Presto firmerò ordine esecutivo per riunire le famiglie degli immigrati' -

Papa : “Il mondo non ha bisogno di legalismo - ma di cura” | Sui migranti : “I populisti creano psicosi” : Papa: “Il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di cura” | Sui migranti: “I populisti creano psicosi” All’udienza generale in piazza San Pietro Bergoglio ha spiegato ai fedeli il significato dei 10 comandamenti. E sulla questione migranti ha dichiarato in un’intervista: “I populisti creano psicosi” Continua a leggere L'articolo Papa: “Il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di ...

Papa Francesco sul caso Aquarius : 'Non puoi respingere chi arriva' : Roma, 20 giu. , askanews, 'Credo che non puoi respingere quelli che arrivano. Devi riceverli, aiutarli, curarti di loro, accompagnarli e poi vedere dove metterli, ma in tutta Europa': parla così Papa ...

Belen Rodriguez furiosa con un Paparazzo/ L'argentina non risposte alle provocazioni...ci penserà a Balalaika? : Belen Rodriguez perde le staffe con un paparazzo: colpa della sua domanda o della sua vita privata che non sta andando come previsto? Ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 13:29:00 GMT)