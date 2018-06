Panama segna il suo primo gol ai Mondiali contro l' Inghilterra E i tifosi impazziscono

huffingtonpost

: Al 77esimo di Inghilterra-Panama, sotto 6:0, Panama segna con Baloy (37 anni) il suo primo, storico gol ai Campiona… - pisto_gol : Al 77esimo di Inghilterra-Panama, sotto 6:0, Panama segna con Baloy (37 anni) il suo primo, storico gol ai Campiona… - Sport_Mediaset : #InghilterraPanama 6-1, 78': ha segnato #Baloy!!! Il #Panama segna il primo storico gol ai #Mondiali di calcio.… - ipdboriginal : Inghilterra - Panama Over 1.5 Casa 1.38 ( Mondiale ) 6-1 • Giappone - Senegal X2 1.32 ( Mondiale ) 2-2 • Polonia -… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) È stata una debacle che, comunque, resterà nella storia.perde 6-1l', galvanizzata da Kane, ma quel golto alla scadere resterà negli annali dei. Perché la spaccata del 37enne Baloy rappresenta ilgol della squadra del centroamerica in una coppa del mondo. E la soddisfazione è massima, in campo e sugli spalti, con i giocatori e il pubblico letteralmente in delirio.Poco prima, all'ennesimo gol degli inglesi, i giocatori diavevano tentato dire la rete storica mentre Kane e compagni esultavano. Come si vede in questo video, la squadra di Hernán Darío Gómez Jaramillo aveva subito recuperato il pallone e l'aveva portato al centro del campo, per approfittare della distrazione degli avversari. Avevano battuto anche il calcio di inizio, con l'attaccante in corsa verso la porta, ma ...