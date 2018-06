Pallavolo – Importanti riconoscimenti per la Millenium Brescia

sportfair

(Di lunedì 25 giugno 2018) Tre premiazioni per Volley. Periodo intenso per lache nei giorni scorsi ha ricevuto alcunida parte delle istituzioni sportivene e dai media locali Mercoledì 20 giugno presso il ristorante Boschetti Green Park di Montichiari laè stata premiata dal comitato territoriale Fipavper la promozione in A1, completando una cavalcavata iniziata dodici anni dalla Seconda Divisione. Due trofei ricordo, uno per la promozione, uno al presidente Roberto Catania come dirigente dell’anno, il tutto alla presenza del Presidente della FipavTiziana Gaglione, del consigliere federale Francesco Apostoli e Presidente della Fipav Lombardia Adriano Pucci Mossotti. Giovedì 21 giugno nella splendida location del Coco Beach di Lonato del Garda la Millenumha ricevuto ben trenell’ambito ...