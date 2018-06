Palermo | facevano la spesa durante l’orario di lavoro Carabinieri sorprendono 10

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 giugno 2018) Dieci dipendenti del Comune di Misilmeri, in provincia di, sono stati coinvolti in un’inchiesta deisui “furbetti del cartellino”. A tre di loro dell’ufficio anagrafe è stato notificato il provvedimento cautelare di sospensione dall’esercizio per un anno. Agli altri sette dipendenti è stata inviata informazione di garanzia. I provvedimenti sono stati emessi dal gip Stefania Gallì del tribunale di Termini Imerese. Secondo le indagini deirealizzate attraverso l’utilizzo di telecamere piazzate nella zona della timbratura dei badge, osservazioni e pedinamenti metà degli impiegati comunali, si assentavanodi, per effettuare varie commissioni personali, tra cui compere nei mercatini o nel vicino supermercato. I dipendenti in questi anni potevano contare su una rete di complicità dal momento che la registrazione del...