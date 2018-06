Pagelle Live Iran-Portogallo | Mondiali 2018

LIVE Pagelle Nigeria-Islanda - Mondiali 2018 in DIRETTA : le Super Aquile contro Vichinghi - vincere per continuare a sognare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Nigeria-Islanda, match valido per il gruppo D dei Mondiali 2018 di calcio. Una sfida che sarà potenzialmente decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale, vista la sconfitta dell’Argentina con la Croazia. I Vichinghi proveranno a far valere la loro grande compattezza difensiva, come dimostrato nell’1-1 con l’Albiceleste, mentre le Super Aquile si affideranno alla velocità dei ...

LIVE Pagelle Brasile-Costa Rica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Neymar dal primo minuto - Ruiz guida i caraibici : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Brasile-Costa Rica, sfida valevole per la seconda giornata del gruppo E. Una sfida decisiva per entrambe le squadre, che devono cercare la prima vittoria ai Mondiali 2018. I verdeoro sono reduci dal pareggio con la Svizzera, mentre i caraibici sono stati sconfitti dalla Serbia. Entrambe dunque sono obbligate a vincere. OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Brasile-Costa Rica, match valido ...

LIVE Pagelle Argentina-Croazia - Mondiali 2018 in DIRETTA 0-0 : Messi sfida Modric - stelle a confronto per il primato nel gruppo D : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Argentina-Croazia Buonasera e bentrovati per le Pagelle LIVE del match tra Argentina e Croazia, valida per la seconda sessione di gare del gruppo D dei Mondiali 2018 in Russia. Allo stadio Niznij Novgorod si sfidano le due squadre che, in base al pronostico, dovrebbero contendersi il primo posto nel girone. L’Argentina, però, è reduce da un deludente pareggio contro l’Islanda, contraddistinto anche ...

LIVE Pagelle Francia-Perù - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-0. Dopo un primo tempo tutto francese - la ripresa vede un Perù all’attacco : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FRANCIA-PERU Il primo tempo di Francia-Perù si conclude sul punteggio di 1-0 per i transalpini grazie al gol di Mbappè al 33’pt. Dopo un inizio eccellente dei sudamericani, che hanno provato a togliere spazi alla squadra di Deschamps, i vicecampioni europei sono cresciuti sulle giocate di Pogba, Griezmann e Giroud. Mbappè sulle fasce è incontenibile, stesso discorso per il peruviano Advincula che ...

LIVE Pagelle Francia-Perù - Mondiali 2018 in DIRETTA : Antoine Griezmann guida il tridente francese contro i sudamericani per chiudere i conti in classifica : Si conclude la seconda giornata del Gruppo C dei Mondiali di Russia 2018 con il match tra Francia e Perù. Alle ore 17.00 italiane ad Ekaterinenburg saranno di fronte la nazionale del CT Didier Deschamps ed i sudamericani con tre punti in palio quanto mai decisivi. I transalpini, dopo il rocambolesco successo con l’Australia, vogliono chiudere i conti in vista degli ottavi di finale, puntando sul consueto tridente composto da Mbappè, ...

LIVE Pagelle Portogallo-Marocco - Mondiali 2018 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo pronto a un altro show. Tocca a Benatia provare a fermarlo : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Portogallo-Marocco Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Portogallo-Marocco, seconda giornata del gruppo B dei Mondiali 2018. È una sfida decisiva, in un girone al momento comandato dall’Iran con tre punti. I lusitani inseguono ad un punto dopo aver pareggiato con la Spagna, l’ostacolo più duro del girone. L’obiettivo, adesso, è quindi quello di vincere contro le due ...

LIVE Pagelle Russia-Egitto - Mondiali 2018 in DIRETTA : la Russia per confermarsi - l’Egitto per riscattarsi : Comincia alle ore 20, a San Pietroburgo, la seconda tornata di incontri degli otto gironi dei Mondiali 2018. Ad aprire le danze, in questo senso, è nuovamente il gruppo A, con Russia-Egitto. Di seguito le Pagelle relative alla partita di questa sera: Russia Akinfeev Fernandes Kutepov Ignashevich Zhirkov Gazinskiy Samedov Golovin Cheryshev Dzyuba CT Cherchesov EGITTO Elshenawy Fathy Ali ...

LIVE Pagelle Polonia-Senegal - Mondiali 2018 in DIRETTA : sarà Lewandowski contro Mané : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Polonia-Senegal Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Pagelle di Polonia-Senegal: finalmente entra in scena anche il Gruppo H ai Mondiali di calcio di Russia 2018. Nel girone più incerto di tutta la rassegna iridata, ecco che le due squadre saranno le ultime ad esordire e lo faranno conoscendo già il risultato di Colombia-Giappone. La sfida di oggi sarà tra due attaccanti che in stagione hanno ...

LIVE Pagelle Colombia-Giappone - Mondiali 2018 in DIRETTA : James Rodríguez e Falcao guidano Los Cafeteros a caccia della vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Colombia-Giappone, sfida valida per il gruppo H dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Los Cafeteros si affideranno ad un attacco stellare con James Rodríguez, Cuadrado e Uribe a supporto del bomber Falcao. Dall’altra parte i nipponici punteranno sull’esperienza di giocatori come Nagatomo, Honda e Kagawa per resistere agli avversari e colpire in contropiede. OASport vi propone la DIRETTA ...

LIVE Pagelle Brasile-Svizzera - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0. Verdeoro per iniziare al meglio la rassegna russa : Buonasera e benvenuti alle Pagelle LIVE di Brasile-Svizzera, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La Seleção arriva a questa rassegna iridata come favorita assoluta per la conquista del titolo. La squadra allenata da Tite e trascinata in campo dalla stella Neymar è pronta a far vedere subito tutta la sua classe in questo torneo. Di fronte si troverà però un avversario ostico, visto che gli elvetici possono contare su una formazione solida ...

