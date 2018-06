Paese in cui vai - microbo che trovi : come partire per le vacanze preparati al peggio : In alcuni casi l'infezione può compromettere gravemente le funzioni epatiche e provocare la morte , circa 10.000 decessi all'anno nel mondo, . La febbre tifoide è un'infezione causata dal batterio ...

Disoccupazione : ecco le zone del Paese in cui è più alta : Le ultime rilevazioni dell'Istat, che tengono conto del pendolarismo, mettono in cima alla classifica il Sud, con l'Alto Adige invece oasi del lavoro

Gasolio alle stelle : l'Italia è il secondo Paese Ue in cui costa di più : Peggio di noi soltanto la Svezia: l'Italia si conferma tra i Paesi Ue in cui i carburanti costano di più, posizionandosi al secondo posto in Europa nella classifica che riguarda il prezzo del...

L'Italia - un Paese vecchio da cui fuggire : ascensore sociale bloccato - ci salvano le "reti" : La famiglia e le relazioni sociali sono ancora oggi il cardine della società italiana. E' la fotografia del nuovo rapporto dell'Istat sullo stato del nostro paese. Da un lato gli indicatori disponibili per i primi...

Berlusconi : M5S antidemocratici - pericolo per il Paese. Salvini : pronto a tutto contro il governo tecnico. Casellati al Colle : spunti su cui ... : 'Ringrazio tutti i leader per avere avviato una discussione che pur nella diversità di opinioni ha consentito di evidenziare spunti di riflessione politica. Sono certa che il presidente Mattarella ...

Berlusconi : M5S antidemocratici - pericolo per il Paese. Salvini : pronto a tutto contro il governo tecnico. Casellati al Colle : spunti su cui riflettere : Silvio Berlusconi seppellisce definitivamente l'ipotesi di un governo appoggiato da centrodestra e M5S. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intanto è stata...