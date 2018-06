Paese che vai | malattia che trovi | perché le zanzare restano il pericolo numero 1

Paese in cui vai - microbo che trovi : come partire per le vacanze preparati al peggio : In alcuni casi l'infezione può compromettere gravemente le funzioni epatiche e provocare la morte , circa 10.000 decessi all'anno nel mondo, . La febbre tifoide è un'infezione causata dal batterio ...

Padellaro : 'Salvini è la febbre del Paese - rispostaccia a quelli che c'erano prima' : Le persone, anche quelle che non sono leghiste e non simpatizzano Salvini, hanno visto cose e spettacoli inaccettabili. Il voto a Salvini è una rispostaccia a quelli che c'erano prima di lui. In ...

Claudio Amendola : 'Non voglio vivere in un Paese che chiude i suoi porti' - : L'attore Claudio Amendola si è discostato dalla politica del vicepremier ministro degli Interni Matteo Salvini, affermando pubblicamente: 'Non voglio vivere in un Paese che chiude i suoi porti'. L'attore romano si è così espresso all'interno dell'...

Argentina - un Paese che fa piangere : Don't cry for them, Argentina. Perché non basterebbero le lacrime di un intero popolo per accompagnare il crollo in Russia degli allenatori di quel Paese. Qui non si tratta di Jorge Sampaoli e basta. ...

Migranti - Amendola : "Non voglio vivere in Paese che chiude i porti" : Non solo Gino Strada. Dopo che il fondatore di Emergency si era detto pronto a "andarmene da questo Paese" a causa delle scelte politiche di Matteo Salvini, ora anche Claudio Amendola si è lasciato andare durante l'arena organizzata dal 'Piccolo Cinema America' presso il Porto Turistico di Roma a Ostia. L'attore è stato chiaro: "Non voglio vivere in un Paese che chiude i suoi porti".Amendola stava commentando le decisioni del governo italiano di ...

This is Congo - su Sky il doc che racconta la storia di un Paese in guerra da 20 anni. L’anticipazione : Il Congo è un paese in guerra da 20 anni: nonostante sia ricchissimo di risorse minerarie, è perennemente preda dell’instabilità politica ed economica, nonché dilaniato da guerre intestine. Lo racconta “This in Congo“, il documentario in onda domenica 24 giugno alle 23.05 su Sky Atlantic HD e disponibile su Sky On Demand. Diretto da Daniel McCabe e distribuito in Italia da CDI – Camera Distribuzioni Internazionali, ...

"Non voglio vivere in un Paese che chiude i suoi porti" : "Non voglio vivere in un Paese che chiude i suoi porti". Così Claudio Amendola, ospite ieri sera dell'Arena organizzata dal "Piccolo Cinema America" presso il porto turistico di Roma a Ostia, ha commentato le politiche sull'immigrazione del nuovo governo giallo-verde e, in particolare, del neo ministro dell'interno, Matteo Salvini."Salvini sta dando voce a un sentimento che è più lontano da me di qualunque cosa voi possiate ...

Trump e i bimbi separati - il Time : «Che tipo di Paese siamo?» : ... i bambini vengono divisi dai genitori e, come mostra un video che ha fatto il giro del mondo, rinchiusi in gabbie. Dopo le critiche , ne sono arrivate anche dalla moglie Melania e dal Papa , Trump è ...

Usa - la copertina del Time su Trump e i bambini separati al confine con il Messico : “Che tipo di Paese siamo?” : “Che tipo di Paese siamo?” E’ quello che si chiede il Time presentando la copertina dell’ultimo numero della rivista americana, in cui appare Donald Trump che guarda una bambina che piange. Accanto la scritto “Welcome to America“. “Il presidente degli Stati Uniti ha molti lavori, uno di questi è dirci chi siamo“, scrive il Time. Time’s new cover: A reckoning after Trump’s border separation ...

L’Algeria ha spento internet in tutto il Paese per evitare che gli studenti copiassero agli esami : Per circa due ore, mercoledì, in tutta l’Algeria è stata spenta internet per evitare che gli studenti dell’ultimo anno di scuole superiori copiassero nella prima prova degli esami di fine anno. Altri black out simili sono previsti fino a lunedì, The post L’Algeria ha spento internet in tutto il paese per evitare che gli studenti copiassero agli esami appeared first on Il Post.

'Nazitalia' - cronaca e perché di un Paese che convive col fascismo : Il volume offre uno spaccato della nostra società declinata in chiave nazifascista. Se CasaPound e Forza Nuova sono le facce della medaglia più conosciute, dall'altra lottano per il riconoscimento la ...