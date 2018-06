Ospiti del Wind Summer Festival | 4ª serata del 25 giugno in Piazza del Popolo

Seconda serata del Wind Summer Festival in Piazza del Popolo a Roma il 23 giugno : gli Ospiti : Si terrà oggi, sabato 23 giugno, in Piazza del Popolo a Roma la Seconda delle quattro registrazioni del Wind Summer Festival. Tanti gli ospiti attesi sul palco stasera e due gli artisti in gara per il circuito Giovani che presenteranno dal vivo i rispettivi nuovi singoli in radio per la sfida in coppia della Seconda serata. Federica Abbate, Albert, Fasma, Le Deva, Quentin 40, Maryam Tancredi sono i sei artisti in gara nel circuito Giovani. ...

Gli Ospiti del Wind Summer Festival - a Roma il 22 giugno : da The Kolors a Ermal Meta il cast della prima serata : Al via questa sera in Piazza del Popolo a Roma la nuova edizione del Wind Summer Festival. Tantissimi gli artisti attesi in piazza per presentare dal vivo gli ultimi successi in radio per l’estate. Il cast è già stato annunciato ma manca la suddivisione degli ospiti nel corso delle varie serate. Quattro saranno le serate del Wind Summer Festival 2018, in Piazza del Popolo a Roma dal 22 al 25 giugno e in TV a luglio in quattro ...

Torino Outlet Village : i migliori artisti del jazz italiano e tanti Ospiti internazionali : I migliori artisti del panorama jazzistico italiano ed ospiti internazionali sul palco di Torino Outlet Village per un‘estate in musica Le proposte per trascorrere un’estate in musica a Torino Outlet Village continuano. Oltre alla rassegna di musica classica che vedrà i talentuosi artisti del Conservatorio di Torino in concerto ogni martedì, per tutta l’estate il jazz sarà il protagonista dei giovedì sera al Village. Dal 28 Giugno al 30 agosto, ...

Ufficiali i primi Ospiti del Wind Summer Festival 2018 e i giovani in gara a giugno in Piazza del Popolo a Roma : Sono Ufficiali i nomi dei primi ospiti del Wind Summer Festival 2018, in programma dal 22 al 24 giugno in Piazza Del Popolo a Roma. Sarà ancora una volta il centro storico della capitale ad accogliere la nuova edizione del Wind Summer Festival che verrà trasmesso in quattro appuntamenti a luglio su Canale 5, in prima serata. Spazio al rap e al pop ma anche al genere trap. Spazio agli ex talent, di ogni ordine e grado, e agli artefici di ...

I-Days Festival 2018/ Aprono The Killers e Liam Gallagher : calendario completo degli Ospiti delle 4 serate : I-Days Festival 2018, Aprono l'evento di Milano i The Killers insieme a Liam Gallagher: ecco a seguire, l'intero calendario degli ospiti che suoneranno per le 4 serate.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 06:03:00 GMT)

Ospiti d'eccezione all'ATP Challenger Internazionali dell'Aquila - Abruzzo in Video : ... il primo per ritiro dell'argentino Collarini dovuto ad un dolore addominale, ed il secondo con un netto risultato di 6-3 / 6-3 su Alejandro Gonzales ex numero 70 del mondo. Avanti anche Luca Vanni e ...

Tra memoria - educazione alla legalità e potenzialità del digitale : al Web Marketing Festival 2018 arriva un panel con Ospiti di spicco - : ... sarà il Direttore di Rai Sicilia Salvatore Cusimano, giornalista che, in qualità di corrispondente e inviato speciale, dal 1986 ha raccontato e scavato dentro i fatti di cronaca giudiziaria dell'...

Con il Cuore nel nome di Francesco : gli Ospiti dell'evento - stasera su Rai1 : La XVI edizione della serata benefica condotta da Carlo Conti, in diretta dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco d'Assisi.

Con il Cuore nel nome di Francesco 2018 : ecco gli Ospiti dello show di Rai1 : Con il Cuore nel nome di Francesco: i cantanti e gli artisti ospiti del concerto trasmesso su Rai1 Sono stati ufficialmente rivelati i nomi degli ospiti di Con il Cuore nel nome di Francesco 2018. Martedì 19 giugno, tra i vari cantanti e artisti presenti al concerto di beneficenza trasmesso su Rai1 c’è anche Albano. La voce […] L'articolo Con il Cuore nel nome di Francesco 2018: ecco gli ospiti dello show di Rai1 proviene da Gossip e ...

Anticipazioni Tiki Takia Russia - Ospiti del 19 giugno : Tiki Taka Russia torna su Italia 1 per raccontare i Mondiali di Russia 2018: ecco le Anticipazioni e gli ospiti della puntata di martedì 19 giugno Nuovo appuntamento con Tiki Taka Russia, il programma di Italia 1 dedicato al Mondiali di Russia 2018. Ecco tutti gli ospiti e i protagonisti pronti a discutere e commentare le partite del girone A in compagnia di Pierluigi Pardo. Tiki Taka Russia: Anticipazioni Martedì 19 giugno 2018 alle ore 22.00 ...

Marco Mengoni a Madrid tra gli Ospiti del concerto di Funambulista : a breve il ritorno con il nuovo album? : Marco Mengoni a Madrid per un concerto del cantante spagnolo Funambulista! Il cantante di Ronciglione, attualmente in pausa dopo due anni trascorsi in tour, sarà ospite di Funambulista (al secolo, Diego Cantero) che terrà un concerto evento il prossimo 12 luglio al Noches del Botanico di Madrid. Inoltre, ironia della sorte, tra gli ospiti del concerto di Funambulista, anche India Martinez, cantante e modella spagnola con cui Marco Mengoni ha ...

Gli Ospiti del Deejay On Stage 2018 a Riccione - annunciati i primi nomi da Elodie a Ermal Meta e Michele Bravi : annunciati i primi ospiti del Deejay On Stage 2018 a Riccione, il nuovo appuntamento con la musica dell'estate che animerà Piazzale Roma nelle prossime settimane. Dal 30 luglio al 24 agosto si svolgerà la kermesse estiva che da anni porta sul palco di Riccione i big della musica italiana ed internazionale, oltre che aspiranti cantanti ed emergenti. Quest'anno tra gli ospiti del Deejay On Stage 2018 a Riccione vi sono le giovani Elodie e ...

Giornalisti americani Ospiti dell'Associazione Strada dell'olio evo Dop Umbria : Stampa Economia & Lavoro Umbria - Italia - Mondo TOPICS assisi associazione evo dop fascia olivata Giornalisti olio press tour spoleto Strada Precedente: Spoleto61, a Palazzo Collicola inaugura '...

Bianca Atzei tra gli Ospiti dell’ultima puntata di Vuoi Scommettere? prima di Risparmio un sogno : Bianca Atzei tra gli ospiti dell'ultima puntata di Vuoi Scommettere? con la conduzione di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. L'artista di origini sarde sarà tra le protagoniste dell'ultimo appuntamento con il programma di Canale5 nel quale ha debuttato Aurora Ramazzotti alla conduzione in prima serata, in affiancamento a sua madre che ha brillato per la prova resa durante il Festival di Sanremo 2018 condotto con Claudio Baglioni e ...