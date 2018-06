“Ora Salvini dimostri di essere umano” L’esortazione al ministro dell’Interno

caffeinamagazine

(Di lunedì 25 giugno 2018) È ancora ancorata a tre miglia dal porto di Pozzallo la nave cargo Alexander Maersk, battente bandiera danese, con più di 100 migranti a bordo, in attesa da venerdì diautorizzata ad attraccare. In Prefettura e Capitaneria di porto di Pozzallo si aspetta un via libera dal ministeroe dal ministero delle Infrastrutture che finora non è arrivato. È stata effettuata un’evacuazione medica per due migranti che erano a bordo: una donna incinta all’ottavo mese di gravidanza e una bambina di 8 anni disidratata e con gastroenterite. Insieme a loro due sono stati portati a terra la figlia minorenne della donna e la madre della bambina, mentre il padre e il fratellino di 4 anni sono rimasti sulla nave. Per il medico marittimo Vincenzo Morello che ha proceduto all’evacuazione e che ha avuto modo di controllare lo stato medico di altri migranti a bordo ...