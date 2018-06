Opposizione | perché la sinistra non sa più farla

Vittorio Feltri : l'intesa M5S-Lega è destinata a durare perché non c'è l' Opposizione : Mi lancio in una previsione azzardata : forse questo governo un po' bislacco durerà più di quanto ipotizzato da noi gazzettieri. Intendiamoci, esso è frutto di una manovra politica ad alto rischio, lo sposalizio fra i terroni del Movimento 5 Stelle e i polentoni della Lega , due formazioni talmente distanti l'una dall'altra da far pensare sia impossibile vadano d'...

PD " Zagaria : ecco perché sarò sempre all'Opposizione di De Rosa. Allineamento di bilancio? Lo stipendio ai dipendenti va garantito. ... : Se per il Pd i dipendenti possono anche non essere pagati, chi ha votato no evidentemente lo pensa, allora la mia è stata una scelta politica. Viceversa, così come penso io, se far pagare i ...