Omicidio Ruggiero | Ciro Guarente reo confesso | ma anche presunta vittima di un prete

(Di lunedì 25 giugno 2018) Assassino reo, madi unpedofilo. È così che la difesa del 36enne, in carcere da quasi 11 mesi per l'avvenuto ad Aversa (Caserta) dell'attivista gay Vincenzo, si prepara ad "umanizzare" la figura dell'ex marinaio accusato di aver ammazzatoa colpi di pistola e di aver fatto a pezzi il corpo, nascondendone poi le parti in un autolavaggio del quartiere napoletano di Ponticelli; i resti sono stati trovati sotto un massetto di cemento nel punto dove solitamente c'era il cane da guardia, ma qualche frammento osseo della testa e di un braccio non è ancor stato rinvenuto., che da ex marinaio è poi divenuto dipendente civile della Marina, ha ricevuto l'avviso di conclusione indagini dalla Procura di Napoli Nord a fine maggio, insieme all'altro indagato Francesco De Turris, accusato ...