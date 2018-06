Omicidio Ballestri | ex marito condannato all' ergastolo

Omicidio GIULIA BALLESTRI : ERGASTOLO PER MATTEO CAGNONI/ Ultime notizie Ravenna : tra 90 giorni le motivazioni : MATTEO CAGNONI condannato all'ERGASTOLO per l'OMICIDIO della moglie GIULIA Ballestra: la sentenza giunta in serata dopo un lungo processo in Corte d'Assise a Ravenna.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:17:00 GMT)