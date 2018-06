Oltre 50 000 visitatori alla IX edizione di Mediterranean Truck ad Eboli

Notte Celeste. Oltre 70.000 persone hanno partecipato alla settima edizione della festa delle Terme : Dall'Appennino all'Adriatico ogni località termale ha fatto a gara nel proporre iniziative ed eventi: dai percorsi termali alle feste in piazza, da spettacoli acrobatici di danza a cene 'celesti', ...

“La Notte del Maestro” vince per solidarietà : Oltre 200.000 euro in beneficenza : La serata di addio al calcio di Andrea Pirlo ha raccolto oltre 200.000 euro da devolvere in beneficenza. Il ricavato sarà diviso tra due diverse fondazioni. L'articolo “La Notte del Maestro” vince per solidarietà: oltre 200.000 euro in beneficenza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

JU : Oltre 8000 visitatori per 50 anni di piazza d'armi di Bure : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

FMdB offre un database calcistico con Oltre 450.000 giocatori e più di 50.000 squadre : FMdB è un'applicazione offerta da SEGA che mette a disposizione dell'utente un database calcistico con oltre 450.000 calciatori e più di 50.000 squadre. L'interfaccia dell'app permette di effettuare ricerche per giocatore o per squadra nel database di Football Manager che vanta oltre 50 campi di dati dei calciatori. L'articolo FMdB offre un database calcistico con oltre 450.000 giocatori e più di 50.000 squadre proviene da TuttoAndroid.

Truffa - GdF sequestra beni per Oltre 100.000'. : ... con dovizia di particolari, la Truffa ordita ai loro danni nonché il professore universitario del Dipartimento di Economia, risultato completamente estraneo alla vicenda, di cui P.C. ex dipendente ...

Parco Valentino - Record di visitatori : Oltre 600.000 in cinque giorni : Si è chiuso con un grande successo il Salone dellAuto di Torino al Parco Valentino, con circa duemila auto e supercar presenti e oltre 600.000 nei cinque giorni di manifestazione. Numeri a parte, questa quarta edizione è stata la più dinamica e diffusa, nel senso del coinvolgimento di varie aree della città e non solo. Soddisfatto Andrea Levy, presidente di Parco Valentino: stata unedizione piena di entusiasmo, del pubblico che è venuto a ...

Migranti - in due giorni Oltre 1000 da Libia verso coste europee : Migranti, in due giorni oltre 1000 da Libia verso coste europee Continuano gli sbarchi e i soccorsi nel Mediterraneo. A Reggio Calabria e Pozzallo, il 9 giugno, sono approdate tre navi con a bordo 500 persone. Nella notte, altre 600 soccorse e trasbordate sulla nave Aquarius. Msf: "Sei diverse operazioni di ...

In due giorni partiti dalla Libia Oltre 1000 migranti : Due giorni di sbarchi e soccorsi nel Mediterraneo per far fronte alla partenza di oltre 1000 libici verso le coste europee. Nei porti di Reggio Calabria e di Pozzallo ieri sono state tre le navi approdate con a bordo circa 500 profughi. Nella notte altre 600 persone sono state soccorse e trasbordate sulla nave Aquarius, unica ong al momento present...

Alfa Romeo Stelvio : Oltre 10.000 esemplari venduti in Europa nei primi 4 mesi del 2018 : Prendendo in considerazione i dati di vendita che riguardano i primi 4 mesi di quest'anno, il Biscione ha registrato 10.603 immatricolazioni in UE del suo Sport Utility Vehicle . Bisogna considerare ...

Firenze - ecco lo “studentato” di lusso : piscina con vista Duomo - marmi e letto extra large per Oltre 1000 euro al mese : piscina all’ultimo piano con vista Duomo, area fitness, libreria, ristorante e tanto di terrazza per studiare guardando dall’alto Firenze. È lo “Student Hotel” d’Italia, inaugurato nei giorni scorsi nel capoluogo toscano. Nulla che abbia a che fare con le residenze universitarie della maggioranza dei ragazzi italiani o con le stanze in condivisione pagate 500 euro al mese. Nell’ex palazzo del Sonno, in viale Spartaco Lavagnini, davanti alla ...

Lotta alla contraffazione marchi - la GdF sequestra Oltre 1000 articoli d'abbigliamento : Pescara - Continua incessante l’attività delle Fiamme Gialle nella provincia di Pescara a contrasto della contraffazione dei marchi e a tutela dell’economia legale e dei consumatori. Militari del Nucleo Mobile della Tenenza della Guardia di Finanza di Popoli, in esecuzione del dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione ed all’abusivismo commerciale organizzato, effettuavano un controllo sul conto di ambulanti presenti nel ...

La contraffazione ci costa 60 miliardi l’anno e brucia Oltre 434.000 posti di lavoro : Quando si parla della sfera economica del nostro paese, tra i problemi che spesso vengono citati c’è, ovviamente, l’evasione fiscale che si traduce in miliardi di euro persi di tasse non pagate andando inevitabilmente a ripercuotersi sulle tasche dei cittadini. Ma esiste un altro problema molto importante che riguarda non solo l’Italia, ma l’intera Europa, e registra numeri impressionanti provocando perdite ingenti ogni ...